Arezzo, incidenti stradali: tre feriti nella notte a Foiano. Scontro tra auto stamani sulla Sr71 al Matto

Incidenti sulle strade di Arezzo e provincia. Questa mattina, mercoledì 30 novembre, collisione fra auto lungo la strada regionale 71 nei pressi della località Il Matto, con difficoltà nella circolazione in ora di punta. Disagi per il traffico bloccato. E' successo prima delle 8.

Ieri sera, martedì 29 novembre, alle 21.45, a Foiano della Chiana lungo via di Arezzo (all’altezza del civico 134) si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 21 anni (residente nella provincia di Siena) trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo, un uomo di 68 anni ed un uomo di 71 anni (entrambi residenti in provincia di Arezzo), trasportati in codice giallo e verde all’ospedale della Fratta.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castiglion Fiorentino, della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e della Misericordia di Cortona, presente anche l’automedica dell’ospedale della Fratta. Presenti anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco. Strada 327 bloccara e traffico deviato su viabilità alternative.

