Litiga con il conoscente e lo accoltella, in manette per tentato omicidio

Dovrà rispondere di tentato omicidio un 49enne, residente nel comune di Subbiano, arrestato dopo aver colpito con tre coltellate un conoscente di 45 anni. E' successo domenica pomeriggio a Subbiano.

Sulla dinamica su cui indagano i carabinieri vige stretto riserbo, ma a scatenare tutto sarebbero stati futili motivi. Parole grosse, spintoni per poi arrivare alle mani. E all'improvviso è spuntato fuori anche un coltello. Con questo il 49enne avrebbe colpito l'avversario più volte al torace.

Sul posto, poco dopo l'accaduto, sono intervenuti i militari della stazione di Subbiano che, dopo aver richiesto l'intervento dei soccorsi sanitari, hanno arrestato il 49enne. Il ferito è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale Le Scotte di Siena dove è stato sottoposto a un delicato intervento.

La mattina del 30 l'arrestato, che risiede in Casentino ma è originario di un'altra regione, è stato portato davanti al gip che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere. Per il ferito è stata sciolta la prognosi.

