"Traffico in tilt ma bus vuoti". Romizi: corse gratuite nei week end di dicembre

Strade piene di auto (di cittadini e turisti) e autobus vuoti nel fine settimana, è arrivato il momento di pensare a come promuovere l’uso dei mezzi pubblici e nello stesso tempo alleggerire il traffico cittadino. In questo periodo di shopping natalizio poi la soluzione consentirebbe di evitare che per muoversi in città la gente debba affrontare lunghe code. E l’incentivo sarebbe, almeno per il mese di dicembre, di garantire trasporti gratuiti. E’ la proposta del capogruppo di Arezzo 2020 Francesco Romizi che lancia questa idea per i week end di questo mese.

“Perché non ricercare un sistema per incentivare, almeno nel periodo natalizio, il trasporto pubblico per diminuire il carico complessivo della circolazione veicolare privata? Il Comune, d’altronde, in sinergia con Atam, nelle stesse settimane ha introdotto fattispecie di gratuità per i parcheggi: perché non impostare analoga soluzione per gli autobus? - si chiede Romizi -. Non si tratta d’altronde di una stessa logica che procede dall’interlocuzione con un’azienda di riferimento? Nel pomeriggio di sabato e domenica, ad esempio, potrebbe essere introdotto il trasporto gratuito generalizzato per raggiungere il centro. E per tornare a casa. Dal punto di vista economico, non credo sarebbe un grande onere: non so quantificare il ricavato di Autolinee Toscane nelle fasce orarie suddette ma a vedere, ribadisco, le presenze negli autobus direi che è poca cosa”.

“La città è ingolfata dal traffico e dai turisti della Città del Natale, la proposta che facciamo e che ho inviato all’assessore Casi riguarda la possibilità di fare un accordo con Autolinee Toscane almeno per il mese di dicembre per prevedere corse speciali e gratuite che colleghino i parcheggi periferici al centro. Va capito se potrebbero essere utilizzate le stesse corse. Navette di sicuro per i turisti, penso ai tanti che parcheggiano al Centro affari e poi devono arrivare in centro a piedi - continua Romizi -. Mi rendo conto che nessuna amministrazione finora ha fatto una politica specifica sul trasporto pubblico. Così a parte gli studenti i bus non sono utilizzati forse perchè il servizio non è evidentemente strutturato sulle esigenze dei cittadini. Da una parte occorre che il pubblico incrementi il servizio ma dall’altra bisogna sensibilizzare i cittadini. Se ci fosse un servizio efficiente e continuo anche tanti aretini prenderebbero il bus. Tanto più che l’auto è costosa come i parcheggi a pagamento poi c’è da tutelare l’ambiente”.

