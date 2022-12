Arezzo, rottweiler morde due fratellini nel Cortonese: tre persone a processo per lesioni vengono assolte

01 dicembre 2022 a

Rottweiler morde due fratellini, tre persone finiscono a processo e vengono assolte. Si è chiusa con un nulla di fatto la vicenda legata all’episodio avvenuto nell’ottobre 2018 presso un agriturismo nella zona di Chianacce di Cortona. Un cane aggredì due bambini che si trovavano con i genitori ospiti della struttura ricettiva.

La giornata di vacanza si trasformò improvvisamente in un dramma, con il cane di grossa taglia che spalancò le fauci contro i piccoli. Ci fu l’intervento dell’ambulanza che portò le vittime delle lesioni in ospedale per ricevere le cure del caso. Dell’accaduto si occuparono i carabinieri e dopo gli accertamenti tre persone, titolari dell’agriturismo, furono accusate di lesioni in quanto ritenute proprietarie dell’animale che, sciolto, era saltato addosso ai fratellini, un maschio di 7 anni e la sorellina di 5. Fu provvidenziale l’intervento del padre per evitare il peggio: la famiglia trovò riparo in auto poi il cane, mollata la presa, si allontanò.

Fin da subito non risultò chiaro a chi appartenesse l’animale. A distanza di quattro anni il giudice monocratico Giampaolo Mantellassi ha assolto i tre imputati con formula piena per non aver commesso il fatto. Nel corso del lungo procedimento penale, nel quale i tre sono stati difesi dall’avvocato Giuseppe Renzetti, non è stata infatti raggiunta la prova che il cane autore dell’aggressione fosse di proprietà dei gestori della struttura, che in precedenza ne avevano uno ma era stato ceduto. E in zona pare che ve ne fossero altri simili.

La famiglia era parte civile nel processo penale con l’avvocato Piero Melani Graverini: parallelamente è in corso una causa civile ancora da definire dove la famiglia lamenta comunque il danno (morsi alla gamba e alla spalla dei piccoli) avvenuto nel piazzale della struttura ricettiva. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a due mesi ma il giudice ha accolto la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Renzetti della mancata certezza che il cane appartenesse alle persone finite a giudizio.

