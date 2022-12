Città del Natale ad Arezzo: stop code sul raccordo. Poponcini chiama Autostrade: "Aprite più uscite"

Francesca Muzzi 02 dicembre 2022 a

a

a

Sta per cominciare un altro fine settimana da tutto esaurito. Da oggi fino a domenica, Arezzo si prepara ad accogliere l’onda di turisti, ma non solo. C’è anche l’ultima edizione dell’anno della Fiera Antiquaria e come c’è da aspettarsi, ci sarà un pienone nei parcheggi, ma non solo. Il comandante della Municipale, Aldo Poponcini, ha chiamato Autostrade per chiedere di più. “Dobbiamo evitare che, in uscita da Arezzo - dice Poponcini - si formino code sul raccordo come invece è accaduto nei precedenti fine settimana. E così ho chiamato Austostrade, perché aprano più caselli per alleggerire le uscite dalla città. Più caselli con Telepass, affinché sul raccordo il traffico non si congestioni, ma possa essere più fluido per quanto possibile”. Altra nota, per così dire, dolente saranno i parcheggi soprattutto quelli riservati ai residenti. Nello scorso fine settimana, il Comune riuscì a riservare una parte del parcheggio del cimitero alle persone che abitano in centro, ma stavolta non sarà così: “Ci sono anche gli espositori della Fiera, che cominceranno a sistemarsi dalle 21 di stasera e dunque non possiamo, questa settimana, riservare i parcheggi per i residenti nello stesso punto della scorsa settimana. Vedremo se possiamo trovare un’alternativa”. Invece per quanto riguarda i pullman da turismo che arriveranno in questo fine settimana, a loro è stata riservata la zona delle Caselle e quella del Centro Affari, dove tra l’altro, si svolgerà anche il summit del gioiello. Da lì poi partiranno le navette per il centro storico. “Sarà un altro fine settimana importante per Arezzo dove sono attesi tantissimi turisti”, sottolinea ancora Poponcini. “Sappiamo che le strutture ricettive praticamente sono tutte esaurite. E quindi ci aspettiamo una marea di gente”. Un’ulteriore preparazione per il fine settimana successiva quando ci sarà il lungo ponte dell’Immacolata. E a proposito di trasporti e di parcheggi, il capogruppo di Arezzo in Comune, aveva proposto delle corse gratis durante i week end: “Nel pomeriggio di sabato e domenica, ad esempio - dice Romizi - potrebbe essere introdotto il trasporto gratuito generalizzato per raggiungere il centro. E per tornare a casa”. E mentre la Città del Natale si prepara ad accogliere i turisti, da oggi tornano le attrazioni natalizie a cominciare dal Villaggio Tirolese in piazza Grande. In Piazza San Francesco (fino al 26 dicembre), la Galleria di Arte Contemporanea che accoglie Brick House Art: tre piani di opere d’arte e monumenti riprodotti usando 2 milioni degli amati mattoncini Lego. In più, laboratori creativi per adulti e bambini. Piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno il mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno. Il Chiostro della Biblioteca (fino al 24 dicembre) diventa il “Chiostro delle meraviglie” e propone l’eccellenza dell’artigianato locale.

Ricordiamo anche che durante l’intero periodo della manifestazione sarà disponibile per la prima volta ‘Natale al Museo’, un biglietto unico con data aperta, che permetterà di visitare alcuni scrigni d’arte della città come il Museo della Fraternita dei Laici, il Museo Oro d’autore, il percorso espositivo “I colori della Giostra”, la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e il Mumec Museo dei mezzi di comunicazione.

E poi tanti eventi speciali e le iniziative collaterali dedicati al tema della “meraviglia” soprattutto in Fortezza dove ci sarà Babbo Natale ad attendere i bambini con la loro lista dei desideri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.