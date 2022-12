L'Arezzo perde, ma non demerita con la Fiorentina. Ora testa e cuore al big match di Piancastagnaio

Riccardo Buffetti 02 dicembre 2022 a

Doveva essere un allenamento “speciale, per suggellare i rapporti le società” - così definito da Giovannini - e così è stato. Arezzo e Fiorentina al Comunale alle 15 hanno radunato 1.200 tifosi e tutto è filato liscio, nel senso che nessuno si è fatto male, considerato che domenica l’Arezzo deve affrontare il big match a Piancastagnaio. Tanta rotazione per la squadra allenata da Indiani, che ha schierato due formazioni diverse fra primo e secondo tempo, facendo esordire anche giovani promettenti classe 2005, come Zhupa, Scichilone e Stopponi. Dall’altra parte, mister Vincenzo Italiano privo di una buona parte dei big che sono al Mondiale, ha comunque presentati nomi altisonanti: Benassi, Saponara, Biraghi, Cabral fra tutti. In più, l’allenatore viola ha riportato gli aretini Amatucci e Cerofolini. Pronti via e dopo sei minuti la Fiorentina passa in vantaggio: Viti nega due volte la rete prima a Saponara, poi a Bianco, ma nulla può sulla terza ribattuta di Benassi. L’inizio di partita non porta giustizia agli amaranto: concentrati, compatti e volti comunque a tentare le giocate offensive, come al 12’ con Pattarello e al 13’ con Settembrini, le cui conclusioni, vengono neutralizzate in due tempi da Terracciano. Sono sempre gli amaranto i più coriacei nella metà di tempo, prima con Zhupa e poi nuovamente con il capitano, e in queste due occasioni l’estremo difensore viola deve superarsi. La differenza sostanziale delle quattro categorie la si vede quando la compagine ospite aumenta i giri. Al 38’ è ancora Benassi a raddoppiare: Biraghi arriva sul fondo e mette un pallone sul secondo palo dove il centrocampista viola ha tempo per coordinarsi e concludere con un diagonale che batte nuovamente Viti. La tripletta personale di Benassi arriva dopo appena quattro minuti: Maleh passa centralmente fra le linee amaranto e scarica per Benassi che segna il 3-0, risultato con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Indiani cambia tutti gli interpreti così come il tecnico della Fiorentina. L’azione degna di nota nei primi minuti è la traversa presa da Bianco al 48’, poi sale in cattedra Convitto per l’Arezzo che tra il 50’ e il 60’ ci prova per ben due volte, trovando nella sua strada due ottime parate di Gollini. Al 76’ è Convitto, a riaprire l’incontro: l’ala offensiva si mette in proprio e dalla sinistra passa in mezzo a Venuti e Amatucci e scocca una conclusione che finisce dove il portiere ospite non può arrivare. Nei minuti finali della gara, però, è ancora la Fiorentina a segnare. Finisce 4-1 per i viola, ma la prestazione dell’Arezzo non è certo da buttare, anzi.

