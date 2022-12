Arezzo al buio, viaggio tra gli operatori dai panettieri ai vigilantes: "A rischio pedoni, ciclisti e sicurezza"

Francesca Muzzi 03 dicembre 2022 a

Città al buio all’alba e dopo il tramonto. Il piano risparmio sulle bollette da parte del Comune – rimodulato – continua a destare pro e contro negli aretini. Soprattutto coloro che con il buio totale, la mattina, devono andare al lavoro. E fioccano sui social, puntuali all’alba, le foto di Arezzo al buio. Ieri mattina, per esempio, la Pace – strada spesso scambiata per circuito di Formula Uno – era totalmente buia. “Roba che se c’è un pedone o uno in bici non si vede niente”, dice chi ha postato la foto. Il pericolo è proprio questo. Vale a dire la sicurezza dei cittadini. Luca Ciardi è il presidente provinciale dei panettieri di Confcommercio. Il suo laboratorio e anche il punto vendita è in via Romana: “Noi la mattina arriviamo alle 4 e se non ci fossero le nostre di luci e quelle della farmacia saremmo completamente al buio. Va bene risparmiare, ma il pericolo è verso i pedoni, chi è in bicicletta, oppure in monopattino. Non si vede niente e davvero si rischia di investire qualcuno”. Ma c’è dell’altro: “Purtroppo viviamo in una parte di Arezzo considerata di serie B. La parte alta invece è serie A. Ci sono le luci del Natale, la città del Natale, mentre noi e parlo di via Romana, via Vittorio Veneto ancora non abbiamo nemmeno le luminarie del Natale”. Spostandoci in via Arno, il Caffè di via Arno è tra quelli più mattinieri: “Arriviamo alle 3.30 e apriamo alle 5. Purtroppo siamo al buio e le difficoltà ci sono – dicono i titolari – Non si vede niente, c’è pericolo e anche gli spazzini stessi trovano difficoltà. E poi le strade. Piene di buche, roba che alla fine qualcuno ci si fa male perché appunto è troppo buio”. Alessandro Rossi è il titolare di Ombra Sicurezza: “C’è una lamentela generale da parte degli utenti – dice – perché non si sentono più sicuri e protetti. Anche perché per strada si possono incontrare persone di dubbia moralità ed è chiaro che la sicurezza viene meno. Certo, in questo ultimo periodo abbiamo avuto più richieste specialmente per essere protetti nei condomini. La scarsa illuminazione e lo spegnimento delle luci a settori della città, ha indotto diverse persone a richiedere il nostro supporto, specialmente davanti ai portoni. Spesso la video sorveglianza non basta, perché le persone, specie se protette ancora dalle mascherine diventano irriconoscibili. Ed è così che le chiamate sono aumentate. Negli ultimi sei mesi , ma soprattutto nell’ultimo mese”. A lavorare di notte sono anche gli operatori sanitari. “Con la città al buio si perde il senso dell’orientamento - spiega un volontario - A volte anche la via del pronto soccorso. Abbiamo più difficoltà a fare le manovre con l’ambulanza”. Ma c’è anche chi la mattina prova a prenderla con più filosofia: “E’ buio e ci attrezziamo con torce e quanto altro. Del resto sapevamo che sarebbe stato un inverno così e se serve a risparmiare, facciamo qualche sacrificio”. In attesa del Natale, quando, come dice il proverbio, “le giornate avranno fatto un passo da cane”.

