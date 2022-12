Arezzo, nuovo parcheggio per i camper e le auto con servizio di bus navetta. Ecco dove sarà

02 dicembre 2022 a

Atam spa d’intesa con l’ Amministrazione Comunale e La Fondazione Arezzo in Tour istituirà un nuovo parcheggio per camper ed auto all'interno del piazzale di Arezzo Fiere che sarà collegato con una navetta dedicata con Park Baldaccio "Questa nuova area di sosta, si aggiunge anche all'offerta di sosta Camper già prevista in città nei parcheggi di Via Tarlati e di Via Da Palestrina - dice Bernardo Mennini Amm.Unico di Atam Il servizio sarà attivo nei giorni 3 - 4 - 8 - 9 - 10- 11- Dicembre". La navetta sarà in funzione dalle ore 9 alle 22. Il tragitto sia di andata che di ritorno è previsto dall’area di sosta del parcheggio di Arezzo Fiere, nel punto esatto che verrà indicato da apposito totem, sino al parcheggio Baldaccio dove sarà presente un altro totem per la fermata. Il personale che presidierà il parcheggio presso Arezzo Fiere sarà fornito da Atam e provvederà ad incassare € 5,00/ giorno per ogni mezzo. Il prezzo è comprensivo della sosta e del servizio di navetta andata / ritorno. Il personale consegnerà un tagliandino di colore diverso per ciascun giorno di sosta indicando la data ed il numero di persone, all'interno del veicolo, che hanno diritto alla navetta. A tutti coloro che utilizzeranno la navetta verrà consegnata un'apposita mappa per raggiungere comodamente il centro città, dalla fermata della navetta a Baldaccio. L’ assessore Chierici sottolinea come l’offerta aggiuntiva di sosta per i Camper e per le auto è stata possibile anche per la proficua collaborazione con Arezzo Fiere ed in particolar modo, a questo proposito, mi preme ringraziare il Presidente Dott. Ferrer Vannetti. E’ una risposta concreta anche per la domanda importante di ulteriore sosta per i tanti camperisti che verranno ad Arezzo per la Fiera e la Città del Natale. Questa offerta si aggiunge agli altri parcheggi ed ai vari servizi offerti a chi ha scelto Arezzo come propria meta nel periodo natalizio.

