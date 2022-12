Castiglion Fiorentino, in ottocento alla cena di beneficenza per la Caritas con sindaco e amministratori camerieri

03 dicembre 2022 a

a

a

In ottocento venerdì sera 2 dicembre, a Montecchio Vesponi, alla cena di beneficenza per la Caritas. Una iniziativa che si svolge da anni a Castiglion Fiorentino e che si era fermata per la pandemia, sostituita da altre forme di solidarietà con distanziamento. Sindaco Mario Agnelli e amministratori a servire tra i tavoli e iniziativa riuscita oltre le aspettative. Grande risposta da parte dei cittadini che hanno voluto condividere un momento di aggregazione con finalità importanti per gli svantaggiati del territorio.

Con un post su facebook il sindaco Agnelli ha espresso soddisfazione per la serata.

"Avevamo qualche dubbio sì è vero, ma in poco tempo ogni dubbio è stato spazzato via.

Dopo due anni non potevamo avere la certezza che la tradizionale cena di beneficienza a favore della Caritas, poteva assomigliare a quelle degli anni precedenti alla pandemia.

Ed invece anche ieri sera alla Polisportiva Montecchio, con circa 800 persone presenti, probabilmente il più alto numero di sempre, il caldo abbraccio di tanti Castiglionesi, ma non solo, è rifiorito in tutto il suo splendore.



Persone semplici, famiglie con bambini, circoli delle frazioni, associazioni di ogni tipo, aziende del territorio, Rioni Castiglionesi, ed ogni spaccato della nostra comunità hanno scelto di dare il loro contributo di 15 euro, partecipando ad una cena semplice ma autentica, messa in piedi da uno stuolo imponente di volontari, con gli amministratori comunali in prima linea a servire ai tavoli come di consuetudine.



Ha prevalso insomma il piacere di esserci, il gusto di fare beneficenza stando vicini a coloro che sono in difficoltà, di sentirsi orgogliosamente parte attiva di una comunità, viva più che mai. E a me che ho il privilegio di rappresentarla, non può venire mai meno l'orgoglio di sentirmi fieramente castiglionese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.