Lupi, avvistamenti in continuo aumento. Appello alle autorità

Avvistamenti sempre più numerosi, incursioni vicino ai centri abitati e segnalazioni di aggressioni. I lupi ci sono, si sono ripopolati e inevitabilmente si vedono e si fanno sentire. Ha suscitato notevole clamore la notizia della cagnolina sbranato dopo essere stato portato via a pochi passi dall’abitazione del suo proprietario che ha raccontato di aver visto un lupo.

Quale sia al momento la situazione nell’Aretino e come possa essere valutata alla luce degli ultimi avvistamenti lo si è chiesto a chi, a seconda delle varie competenze, con i lupi o meglio con i selvatici in generale ha a che fare. Spiegano i carabinieri forestali che la campagna di ripopolamento ha fatto sì che la specie si stia riappropriando del territorio. Questo da una parte significa che ha funzionato la tutela per evitare l’estinzione della specie (nel finire degli anni Settanta erano infatti rimasti solo pochi esemplari) dall’altra parte questo sta comportando criticità nella convivenza con l’uomo e le sue esigenze. Il fatto che i lupi si avvicinino ai centri abitati dipende anche da una serie di motivazioni, tra cui le crisi climatiche, che incidono sulla difficoltà di reperire cibo e acqua negli habitat selvatici. E’ un fenomeno in evoluzione: aumentando la popolazione, adesso è molto più facile vederli rispetto a qualche tempo fa. I carabinieri forestali segnalano anche la presenza di ibridi, animali incrociati tra lupi e cani vaganti o reinselvatichiti che hanno caratteristiche un po’ diverse: meno paurosi dell’uomo e anche più prolifici. E ricordano anche che il lupo è un animale protetto; il suo abbattimento, in qualsiasi caso, è un reato penale sulla base della legge 157 e a seconda delle circostanze prevede delle conseguenze, tipo la revoca del porto d’armi.

Comunque quando si verificano attacchi è sempre necessario che le carcasse siano esaminate da professionisti ed esperti. Basta contattare l’istituto zooprofilattico di riferimento per avere tutte le risposte, come spiega il dottor Maurizio Martini, veterinario ed esperto di comportamento animale: “E’ importante valutare la carcassa per avere informazioni preziose e precise, e capire cosa sta succedendo. I lupi cacciano e uccidono secondo dinamiche particolari e la certezza che l’animale morto sia stato ucciso da loro consente anche di capire come si muovono e dove sono stanziati. Perché ci sono cani randagi, anche di grossa mole, che possono infatti rendersi autori di aggressioni, anche se non sempre dovute all’esigenza di cibo ma per difendere il territorio e per istinto predatorio. Dall’esame delle carcasse di animali uccisi si è scoperto che molti episodi erano opera di cani vaganti. Per evitare di creare allarmismi è sempre necessario contattare gli esperti in grado di valutare quando si è in presenza di lupi o di altri animali. Che ci sia un aumento dei selvatici è oramai un dato inequivocabile e questo richiede una grande attenzione da parte delle autorità. Ci sono prede e predatori, che si avvicinano anche ai centri abitati. C’è anche un fenomeno da evidenziare sotto profilo etologico: in autunno i giovani lupi vanno in espansione, ovvero i maschi escono dal branco per cercare nuovi territori. I lupi più giovani cercano prede più piccole, animali isolati e di taglia piccola. Per intenderci non il verro da 200 chili. Oppure intervengono su animali morti”. In questa fase possono quindi aumentare gli avvistamenti, come sta avvenendo ora. E sono gli stessi cacciatori a segnalare che nei boschi, durante le battute al cinghiale, di lupi se ne incrociano: “Sono aumentati tanto, ce ne rendiamo conto quando andiamo nei boschi – spiega il presidente provinciale di Enalcaccia, Iacopo Piantini -. La misura è colma e a questo punto sarebbe necessario che venisse rivista la normativa coinvolgendo il ministero. A livello nazionale Enalcaccia auspica proprio questo. Sono aumentati troppo: oramai per paura dei lupi gli allevatori evitano di mandare gli animali in montagna e li tengono sotto controllo. Questo ha creato anche l’abbandono delle campagne, dei pascoli. Al posto dei prati ci sono i rovi. E’ una situazione sulla quale bisogna intervenire a livello nazionale. Come li vediamo nei boschi? Sono animali schivi. E’ capitato spesso che abbiano ucciso dei nostri cani. Qualcuno che per seguire il cinghiale si era allungato ed è stato attaccato. Poi attraverso il satellitare ritrovato morto. E di casi ne abbiamo contati diversi”. Una situazione delicata, da valutare con attenzione. Lo ricorda anche Sandra Capogreco, presidente Enpa Arezzo: “Esprimo solidarietà alla famiglia che ha perso così il cane. Voglio però segnalare che il problema va gestito da persone esperte, in ambito istituzionale. Ci sono figure professionali di cui le istituzioni possono avvalersi e far uscire protocolli adeguati a questa fauna selvatica. La mia opinione è che è gli allarmismi sono comunque sempre controproducenti”.

