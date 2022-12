Spaccano cassaforte e scappano con oro e soldi da una villetta

Davide Gambacci 04 dicembre 2022 a

Cassaforte divisa a metà: ladri in fuga con monili in oro e denaro contante. È il singolare episodio che si è verificato nel pomeriggio di venerdì, con l’amara scoperta effettuata solamente al rientro a casa dei proprietari. I malviventi, probabilmente più di uno, sono entrati in azione in una villetta che si trova nell’immediata periferia di Caprese Michelangelo: hanno scelto una fascia oraria ben precisa, quella in cui sapevano – probabilmente – che la villetta era priva dei proprietari e che quindi avrebbero potuto agire per mettere a segno il colpo. Tra le 16.45 e le 18: il primo è l’orario in cui la figlia è rientrata da scuola, si è cambiata per poi uscire di nuovo mentre il secondo è il rientro del padre e quindi il momento in cui si sono accorti del colpo.

I ladri sono entrati mandando in frantumi una delle finestre a piano terra: una volta all’interno, poi, si sono diretti immediatamente alla cassaforte nascosta dietro ad un quadro. Una di quelle classiche collocate in uno dei muri portanti della casa e neppure di grandi dimensioni.

Hanno provato a scalzarla dal muro, utilizzando con ogni probabilità un piede di porco, dopodiché hanno deciso di tagliare lo sportello frontale: un taglio netto, effettuato utilizzando una piccola mola a batteria, a pochi centimetri dal foro della chiave. Dopodiché hanno ‘arraffato’ tutto ciò che era di valore al suo interno prima di far perdere le tracce.

Al rientro hanno trovato l’abitazione messa completamente a soqquadro e non è rimasto che segnale il fatto ai carabinieri: militari dell’Arma di Caprese Michelangelo che sono giunti subito sul posto per raccogliere elementi utili ai fini dell’indagine stessa.

Ancora da quantificare con precisione il bottino. Per le modalità di azione della banda, seppure il ‘modus operandi’ è oramai quello collaudato, conoscevano molto bene la zona poiché – oltretutto – è una strada senza uscita.

Proprio per questo avanza l’ipotesi da parte degli inquirenti che i ladri – almeno un paio – abbiano raggiunto la zona di Caprese Michelangelo a piedi lasciando un mezzo ‘pulito’ non troppo distante ma sulla direttrice principale. Sono al vaglio dei carabinieri anche alcune riprese delle telecamere di videosorveglianza comunali che monitorano i principali accessi a Caprese.

Un singolo episodio fanno sapere dalla Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, poiché non sono arrivate altre segnalazioni da nessuno degli altri sei Comuni della Valtiberina.

Militari che in ogni caso, già da qualche settimana, hanno intensificato i controlli in determinate fasce orarie – il tardo pomeriggio è una di quelle – seppure si devono scontrare con un personale spesso ridotto ed un territorio davvero molto vasto.

