Arezzo, bonus bollette da Chimet, Unoaerre ed Ercolani ai 560 lavoratori: buoni spesa per il supermercato

Bonus bolletta per i 560 lavoratori di Chimet, Unoaerre ed Ercolani Galvanotecnica. E’ stato consegnato nei giorni scorsi e si tratta di un contributo economico del valore medio di 250 euro erogato dall’azienda in base al decreto Aiuti quater del governo Meloni. La scelta del gruppo industriale che fa capo alla famiglia Squarcialupi è stata quella di declinare la misura nella forma di buoni per acquisti al supermercato.

Gli importi sono esentasse: hanno la caratteristica di non essere sommati all’imponibile dei dipendenti e nello stesso tempo sono deducibili ai fini fiscali per il datore di lavoro. L’iniziativa non è di poco conto per la cifra globale che sviluppa, intorno ai 150 mila euro.

“I bonus di fine anno” spiega Luca Benvenuti, CEO del gruppo “si aggiungono ad altri benefit erogati volontariamente dall’azienda durante questo anno difficile anche per le nostre famiglie, oltre naturalmente all’accordo aziendale sul Premio di Risultato”.

Da alcuni anni è in essere un premio legato al conseguimento dei risultati aziendali che vengono puntualmente centrati e in virtù di un accordo di secondo livello con le organizzazioni dei lavoratori, i dipendenti ricevono annualmente una interessante somma “plus” per tutti, dai quadri agli operai. Ma il gruppo guarda anche oltre e l’amministratore Benvenuti aggiunge: “Nel nuovo esercizio metteremo a disposizione dei dipendenti una nuova piattaforma Welfare per generare consapevolezza, cultura e benessere e che, speriamo, permetterà di avere dipendenti sempre più attivi, produttivi e “ingaggiati” nel lungo periodo. Gli elementi della politica retributiva ed il ruolo aziendale nell’offrire benefits ai dipendenti - prosegue Benvenuti - sono cambiati negli ultimi anni, variando da componenti individuate dall’azienda ed implementate per tutti, a benefits flessibili scelti direttamente dai dipendenti”.

Un percorso di ascolto e partecipazione per canalizzare gli aiuti nel modo ritenuto più utile. “Questo nella convinzione che i nostri collaboratori sono un valore inestimabile: siamo un Gruppo accomunato dagli stessi forti valori, da una visione condivisa, da solide sinergie e da un forte spirito imprenditoriale, dove le persone sono al centro del nostro interesse. Per questo motivo, abbiamo voluto dare loro un segnale di vicinanza in un periodo complicato per tutti”.

Intanto il gruppo che comprende Chimet, colosso del recupero metalli da rifiuti industriali e produzione di catalizzatori, prodotti chimici e film spesso (160 addetti); Unoaerre leader dell’oreficeria (330 addetti) e la galvanotecnica Ercolani Romano (70) acquisita a marzo al 68%, si accinge a chiudere il 2022 con ottimi risultati.

Per Chimet (oltre 4 miliardi di fatturato 2021) più volumi ma un margine contenuto per la complessità del panorama internazionale legato all’andamento dei metalli; per Unoaerre con presidente Cristina Squarcialupi, dopo il 2021 da record (fatturato di 240 milioni e 58 di valore aggiunto) un altro anno decisamente positivo e anche di espansione occupazionale: altre 30 unità in più inserite dopo le 30 del 2021.

Non male per la prima e più antica delle aziende orafe, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, rilanciata da Sergio Squarcialupi che la acquisì nel 2012. Per l’azienda di San Zeno nei prossimi giorni è anche in programma la campagna pubblicitaria per il lancio delle nuove collezioni in un mercato che risponde al fascino e alla qualità di un made in Italy con radici lontane ma sempre di attualità ed appeal all’estero e in Italia.



