Prada premia con 500 euro i lavoratori dello stabilimento del gruppo che risparmiano di più sull'energia

Una gara a chi risparmia di più per attribuire un ulteriore bonus ai lavoratori più virtuosi. Prada ha lanciato la competizione tra le fabbriche del gruppo: le prime tre saranno premiate con bonus economici ai dipendenti che operano nelle unità produttive. Saranno erogate 500 euro a tutte le maestranze dello stabilimento più virtuoso, 300 nel secondo classificato e 200 alla terza sede.

La sfida lanciata a settembre è in corso e si gioca su piccoli comportamenti quotidiani che, messi tutti insieme, producono il contenimento delle spese di energia e calore: computer da spegnere quando si è terminato il proprio turno di lavoro oppure si va in pausa, utilizzo delle luci più accorto, altri accorgimenti anche banali ma con impatto sulla bolletta.

Una commissione valutatrice stabilirà il podio in base a parametri e dimensioni, scorporando i risparmi per autoconsumo dei quali godono stabilimenti come quello di Levanella dove l’impianto di fotovoltaico copre il fabbisogno di energia. Raffronti dei consumi con il periodo del 2021 e premiazione a gennaio. Oltre a questo nuovo stimolo, ricorda il sindacalista Davide Scherillo di Femca Cisl, Prada ha messo in campo mesi fa il bonus bollette da 1.300 euro per i 4 mila dipendenti diviso in tre tranche, tra estate, autunno e marzo. Prada si dimostra sensibile ai problemi delle famiglie e dei lavoratori alle prese con bollette salate e rincari per l’inflazione.

La situazione del gruppo è buona, conferma il sindacalista Scherillo, e nel 2022 sono stati acquisiti due laboratori della Valdichiana - di Foiano e Cortona - che adesso operano a Foiano con circa trenta operaie inserite nel gruppo Prada. Che in provincia di Arezzo dispone di queste sedi: Arezzo via Gobetti, Terranuova via Poggilupi; Buresta, Arezzo, via Aretina, San Giovanni Valdarno via Pruneto; Levanella via Aretina.

