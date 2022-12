L'Arezzo: "Gestiremo lo stadio di Rigutino e ci investiamo". L'assessore: "Soluzione per il Giusy Conti"

04 dicembre 2022 a

C’è l’Arezzo per il campo sportivo Giusy Conti di Rigutino. Ed è una buona notizia. Dopo il bando andato a vuoto e il triste disarmo della struttura, la stessa Società Sportiva Arezzo con un comunicato ha affermato ieri che l’interessamento del club per l’impianto “non è in alcun modo venuto meno”. Nel comunicato si legge: “La Società ha anzi provveduto a completare nei giorni scorsi l’iter burocratico previsto dalla normativa vigente, dialogando costantemente con l'Assessorato allo Sport in ogni fase del percorso intrapreso. Già nei prossimi giorni sono attese novità a tal proposito”.

Il dialogo tra Comune e Cavallino sta per concretizzarsi in un progetto: “Il club amaranto - prosegue la nota - crede infatti che la gestione e l'utilizzo dell’impianto, situato a pochi centinaia di metri dall’hotel dove alloggiano alcuni dei propri calciatori ed è sede dei ritiri della prima squadra, debba essere centro di aggregazione sociale e possa rappresentare senza alcun dubbio un ulteriore passo in avanti nella logistica e nell'organizzazione delle attività, anche giovanili, della Società Sportiva Arezzo”.

La presa di posizione arriva all’indomani del servizio del Corriere che raccoglieva l’amarezza del vecchio gestore del Giusy Conti, preoccupato per le sorti di una struttura valida ma in questa fase sotto utilizzata dopo il bando andato deserto, che presupponeva una serie di interventi di adeguamento delle strutture per un impegno di spesa di 35 mila euro. L’assessore allo sport Federico Scapecchi (foto), conferma: “E’ in dirittura di arrivo la proposta definitiva da parte della S.S. Arezzo per effettuare i lavori di riqualificazione e la successiva gestione dell'impianto. Mi preme inoltre ripercorrere la storia degli ultimi anni dello Stadio di Rigutino, gestito dalla Virtus Lignano che ringrazio per l'impegno profuso”.

Scapecchi afferma: “Chi oggi accusa l'amministrazione comunale (riferimento alle opposizioni consiliari ndr) di aver estromesso l'associazione sportiva dalla futura gestione dell'impianto a causa del bando di riqualificazione che prevedeva lavori per 35 mila euro dovrebbe studiarsi gli atti, o per lo meno ricordare che la Giunta Fanfani in data 13/06/2014 (delibera n.311) aveva revocato la gestione alla Virtus Lignano. Motivo? La società non aveva inviato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione a proprio carico per 73.800 euro. Quindi 8 anni fa la Virtus Lignano fu cacciata per non aver portato avanti lavori per un importo più che doppio”.

L’assessore va avanti: “Per fortuna l'anno successivo la Giunta Ghinelli (delibera n.416 del 20/08/2015), riconoscendo la notevole rilevanza sportiva e sociale, riaffidò temporaneamente la gestione dell'impianto alla Virtus Lignano. Tuttavia le gestioni scadute devono essere rinnovate, e l'unica via per farlo è un bando: pubblico, trasparente e aperto a tutti. Decorsi i termini del bando, andato deserto, l'amministrazione comunale può valutare assegnazioni dirette a patto che le condizioni proposte dagli interessati siano equivalenti, o più vantaggiose per la collettività: è proprio quello che sta facendo la S.S. Arezzo, che ha proposto al Comune di farsi carico non solo dei lavori di riqualificazione previsti dal bando ma anche di ulteriori migliorie”.

L’assessore allo sport Scapecchi assicura quindi che il Giusy Conti non rischia affatto il degrado come il Roberto Lorentini di Pescaiola (altra struttura dedicata alle vittime aretine dell’Heysel”: “L'interesse della società, che non ha fatto retromarcia, viste anche le dichiarazioni del Presidente Manzo. Contiamo al più presto di ricevere le ultime integrazioni documentali richieste dagli uffici per poter procedere”. Si parla anche di un’area ludica nel contesto del rinnovato campo sportivo di Rigutino.

L.S.

