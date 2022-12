L'Arezzo vince il big match con la Pianese e torna a meno due dalla vetta. Indiani: "Sono contento"

04 dicembre 2022 a

a

a

PIANESE (3-4-3): 1 Balli; 5 Lopez Petruzzi, 6 Gagliardi (32′ st 18 Boncompagni), 2 Morelli (39′ st 17 Pecchia); 7 Lepri (15′ st 13 Grifoni), 4 Simeoni, 8 Marino, 11 Menga (17′ st 20 Guadalupo); 3 Kondaj (11′ st 14 Pinto), 9 Kouko, 10 Rinaldini.

A disposizione: 12 Ricco, 15 Irace, 16 Pandimiglio, 19 Modic.

Allenatore: Vitaliano Bonuccelli.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini, 6 Polvani, 20 Zona: 8 Settembrini, 21 Castiglia, 18 Damiani (23′ pt 5 Bianchi); 10 Pattarello (42′ st 13 Bruni), 28 Gucci (20′ st 19 Diallo), 7 Convitto (29′ st 24 Foglia).

A disposizione: 22 Viti, 16 Bramante, 25 Dema, 26 Zhupa, 30 Stopponi.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (Cosimo De Tommaso di Voghera – Bruno Galigani di Sondrio).

RETI: st 4′ Lopez aut., 12′ Convitto, 19′ Pinto.

Note – Spettatori: 750 circa. Recupero: 5′ + 5′. Angoli: 4-2. Ammoniti: pt 5′ Lopez, 5′ Gucci, 39′ Kondaj; st 19′ Lazzarini, 30′ Marino.

Con un'autorete e un gol di Convitto, l'ex di turno, l'Arezzo torna dal big match di Piancastagnaio con una vittoria importantissima che rilancia gli amaranto in classifica. Adesso sono proprio a meno due proprio dalla Pianese. Una prova di carattere per gli amaranto trascinati da oltre 600 tifosi. "La grossa prestazione è arrivata - dice l'allenatore Indiani - e mi fa piacere soprattutto per i nostri tifosi. Mi fa un effetto incredibile vedere tutte quelle persone in tribuna. Abbiamo dimostrato ampiamente che l'Arezzo sta bene contro una squadra comunque forte. Fa dispiacere per il risultato, perché la partita stava andando su una larga vittoria. La Pianese dopo il 2-0 non era in grado di fare niente". Poi parla delle condizioni di Damiani. "Ha un taglio sul ginocchio speriamo che non sia niente". E domenica prossima l'Arezzo torna al Comunale per affrontare il Tau Altopascio che naviga nei bassi fondi della classifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.