Arezzo, nuova rotatoria al ponte della Parata: via l'incrocio caotico e pericoloso. Costerà 600 mila euro

Caos viabilità e pericolo incidenti addio all’intersezione al ponte della Parata. In città spunta una nuova rotonda. Il progetto di realizzazione della rotatoria è previsto all’intersezione tra via Luca Signorelli, via Ristoro d’Arezzo e viale Andrea Sansovino di fronte a Largo Inigo Campioni dove c’è il monumento ai caduti del mare.

L’area è quella dell’imbocco del torrente Castro che attraversa la città sottoterra. Un crocevia dove lo snodo delle auto provoca ingorghi e difficoltà di regolamentazione del transito delle vetture con gli automobilisti spesso smarriti dalle precedenze. Un tratto di strada più volte palcoscenico di incidenti, dove adesso l’amministrazione comunale ha previsto l’intervento a vantaggio della viabilità e della sicurezza stradale. Bocciata l’ipotesi di installare un impianto semaforico, ha preso forma il progetto della realizzazione della rotatoria che abbraccerà anche un pezzo di terreno degli attuali giardini ma che riqualificherà la zona contribuendo a migliorare il passaggio di auto, scooter, ciclisti e pedoni.

È quindi di questi giorni la delibera di giunta con cui l’amministrazione comunale ha deciso di approvare, in linea tecnica, il documento di fattibilità elaborato dai tecnici dell'ufficio mobilità. L'intervento richiederà un importo complessivo di 600 mila euro. “L’approvazione del progetto” spiega l’assessore alla mobilità e alle opere pubbliche Alessandro Casi “è finalizzata all’inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e negli strumenti di programmazione economica”. Non è quindi ancora certo quando inizieranno i lavori ma di sicuro c’è la volontà da parte del Comune di fare presto. La giunta comunale, con la delibera, ha reso l’atto immediatamente eseguibile, in modo da poter avviare l’iter che porterà allo svolgimento delle successive fasi progettuali.

“L'intervento di progetto” aggiunge l’assessore Alessandro Casi “prevede la conversione dell’attuale tipologia di intersezione in una soluzione più efficiente in termini di mobilità. La realizzazione della rotatoria, che sarà di medie dimensioni, servirà anche a riqualificare il tessuto urbano. La nuova viabilità sarà finalizzata a facilitare le manovre di svolta e di attraversamento dell’intersezione che, allo stato attuale, sono complesse per gli automobilisti”. Perché per semplificare la viabilità si è preferito realizzare la rotatoria piuttosto che installare semafori?

“Vista la particolare configurazione geometrica e il disassamento degli assi stradali, è difficilmente realizzabile una semaforizzazione”. La rotatoria servirà quindi a mettere ordine al traffico in un'intersezione caotica e con bassi livelli di sicurezza. A rendere ancor più sicura la strada per ciclisti e pedoni ci penserà anche una nuova pista ciclabile.

“Il progetto” conclude Casi “è anche finalizzato al miglioramento dei percorsi ciclo-pedonali. Oltre agli attraversamenti pedonali su tutti i rami confluenti nella rotatoria, il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che partendo dai giardini di viale Signorelli in direzione via Andrea Sansovino, dopo aver attraversato l’intersezione, si svilupperà lungo via dell’Acropoli, andando a ricollegare la pista ciclabile già esistente".



