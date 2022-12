Onorevole Tiziana Nisini tra Camera, manovra, congresso della Lega, stazione Medioetruria e Arezzo

05 dicembre 2022 a

Tiziana Nisini, nata a Pavia e residente a San Gimignano, è la parlamentare aretina della XIX legislatura. Assessore allo sport e alla casa nella prima giunta del sindaco Ghinelli (2015 - 2020), l’inflessione della deputata resta settentrionale ma è toscana d’adozione e se ieri avesse potuto, dato che si trovava a Contignano (Radicofani) sarebbe corsa a seguire la squadra dell’Arezzo impegnata in zona, a Piancastagnaio, nel big match con la capolista Pianese. Tifa amaranto ma i senesi che erano con lei, ci confida Nisini sorridendo, non glielo hanno permesso.

Onorevole, fino a qualche mese fa lei era sottosegretario al Lavoro nel governo Draghi: invece con Giorgia Meloni stop.

“Non è un problema, non l’ho vissuta come una penalizzazione. Sono vice presidente della Commissione lavoro alla Camera e lì porto il mio contributo su una materia che conosco. Svolgo il mio incarico in Parlamento con l’obiettivo di rappresentare al meglio il territorio che mi ha eletta e dove adesso ho anche più tempo di prima per essere presente. Sabato, giornata della disabilità, sono stata con i ragazzi di Special Olympics e la sera in Valdarno per la cena della sezione della Lega. La domenica nel Senese”.

A proposito di Lega, Umberto Bossi, dice che la rotta politica di Salvini va corretta: bisogna tornare alle origini o sarà la fine. Lei che dice?

“Nella Lega ci sono sempre state sensibilità diverse. Certo, non bisogna mai dimenticare la storia, la tradizione, ma la Lega è diventata un partito aperto su base nazionale, di governo, e in questa legislatura, con un governo che durerà cinque anni, abbiamo l’opportunità per riscattarci dopo quello che abbiamo preso in termini di consenso pagando lo scotto di aver fatto parte di governi allargati che ci hanno penalizzato. Ora c’è un esecutivo scelto dal popolo con un preciso mandato e c’è la possibilità di realizzare il nostro programma. Lavoriamo per cambiare l’Italia”.<CF1403>

Nella manovra c’è poco però dei vostri annunci della campagna elettorale.

“Una manovra realistica, prudente, fatta in fretta ma con responsabilità, con la giusta scelta di destinare due terzi delle risorse al caro energia, emergenza del momento per imprese e famiglie. Altrimenti c’era il rischio di bloccare la produttività, di assistere a licenziamenti, cassa integrazione, chiusure. Temi più ampi come quello fiscale, dove comunque già ci sono novità, e quello a noi molto caro della riforma delle pensioni, sono stati rimandati a quando ci saranno le risorse. I cittadini avranno le risposte che si attendono in tutti i campi, dall’economia all’immigrazione, al welfare.”

Riuscirete a ridurre il gap di consensi che si è creato con Fratelli d’Italia?

“Lavoriamo in squadra, portiamo avanti le nostre battaglie con le nostre sensibilità, serenamente e fiduciosi. Poi come sempre a decidere sono i cittadini”.

Lega di Arezzo, si avvicina il congresso per eleggere il segretario provinciale.

“E’ una fase che vedo caratterizzata da un rinnovato entusiasmo, dalla voglia di fare per il nostro partito, di ripartire. La data non è ancora in calendario, probabilmente a inizio anno, mentre in Lombardia e in Veneto sono più avanti”.

Si parla di Alessandro Casi segretario.

“C’è Casi e ci sono anche altre persone ed è giusto che chi lo ritiene si proponga. Scelgono gli iscritti con il voto. Io sono militante iscritta a Siena e quindi non voto ad Arezzo e non incido nella decisione. Mi auspico che venga scelta una figura inclusiva che sappia gestire il partito all’interno e nelle relazioni con gli amici del centrodestra”.

Matteo Grassi lascia, è stato un buon commissario?

“I commissari sono nominati pro tempore per accompagnare il partito verso la fase congressuale. Se è stato un buon traghettatore? Siamo tutti sani e salvi, abbiamo vinto le politiche con un buon risultato nel territorio, dopo una bella campagna elettorale”.

Per la presidenza di Nuove Acque, in quota Lega, avete optato per il tecnico Polci. Vi mancano amministratori validi?

“E’ stata una scelta riflettuta dalla segreteria comunale e regionale e che assicura tutte le qualità per svolgere questo ruolo: è bene portare persone qualificate anche dall’esterno, per allargarsi, ma abbiamo valori anche internamente. Il prossimo congresso individuerà membri del direttivo, figure di spessore per le nuove sfide, a partire dalle amministrative in alcuni comuni, e per le battaglie nei territori a fianco dei cittadini”.

A proposito di sindaci, Mario Agnelli si è distinto nelle ultime elezioni.

“Il sindaco di Castiglion Fiorentino ha ottenuto il 30 per cento, risultato tra i più alti in assoluto. Una persona di valore per quello che ha dimostrato e quindi da valorizzare. Ma i tempi della politica non sono prevedibili”.

Ghinelli è alle prese con il processo Coingas: come vede la situazione?

“Ho grande stima e fiducia per il sindaco Ghinelli con il quale sono rimasta in ottimi rapporti anche dopo la fine della mia esperienza di cinque anni in Comune. So come lavora. L’ho sempre appoggiato senza se e senza ma, con lui ho fatto i miei primi passi nella amministrazione pubblica, una guida importante che mi ha aiutata. Gli sono riconoscente”.

Domanda scontata: per la presidenza della Provincia (si vota il 18), Silvia Chiassai bis o Polcri?

“Chiassai. I partiti di centrodestra si sono espressi chiaramente. E’ stata un buon presidente con il quale abbiamo avuto una grande collaborazione. Pieno sostegno”.

Stazione Medioetruria dove? 1) Arezzo/Rigutino, 2) Creti/Farneta più verso l’Umbria, 3) Montallese nel Senese?

“La politica in questi casi deve orientarsi su dati tecnici, analisi e mettere da parte i campanilismi anche se capisco i sindaci che spingono ognuno verso la loro parte. Non è che non voglio rispondere ma dico: valutiamo tutti gli studi e decidiamo su convenienza economica, fattibilità, bacino di utenza”.

Con Salvini ministro delle infrastrutture finalmente Due Mari completata nei tratti tanto attesi?

“Abbiamo cinque anni per lavorare. Come parlamentare, insieme ai colleghi della Toscana, sarò parte attiva perché il tema infrastrutture del territorio sia ben considerato”.

