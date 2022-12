Arezzo, la Città del Natale fa il pieno di turisti: 130 pullman e 110 camper. Chierici: "Ora il Ponte dell'Immacolata"

05 dicembre 2022 a

Neppure la pioggia insistente guasta un fine settimana straordinario che ha visto Arezzo Città del Natale sposarsi all’edizione di dicembre della Fiera Antiquaria. Una folla ordinata e entusiasta ha riempito il centro storico consegnando alla storia un lungo week end che da giovedì a domenica ha fatto registrare numeri da record. Un successo che si misura coi numeri: sfiora l’87 per cento l’occupazione alberghiera (con punte del 91 per cento su sabato) mentre le locazioni turistiche ricettive arrivano al 70 per cento. Record di arrivi per i pullman nel weekend con circa 130 bus che tra sabato e domenica hanno raggiunto la città. Presi d’assalto anche i parcheggi con Cadorna, Pietri e Mecenate completamente esauriti e con il Baldaccio riempito per l'80 per cento. Oltre 110 i camper che hanno sostato nelle aree loro riservate, mentre sono stati più di 3 mila gli accessi turistici ai nostri infopoint, con presenze di viaggiatori italiani arrivati soprattutto da Lazio, Toscana ed Emilia Romagna e stranieri con alte percentuali di turisti tedeschi e statunitensi. E per il ponte dell’Immacolata si prevede un nuovo week end da “sold out”: ad oggi risultano occupate per il 90 per cento le strutture ricettive e per il 70 per cento l’extra ricettivo. Tra le curiosità si segnala la presenza di una troupe di Sky Tg 24 che, nella giornata di domenica ha dedicato un bel servizio ad Arezzo Città del Natale, nel segno di una comunicazione che raggiunge pubblici sempre più ampi. “Siamo soddisfatti di continuare a portare in città così tanti visitatori – commenta Simone Chierici presidente della Fondazione Arezzo Intour e assessore al turismo del Comune di Arezzo – nel segno di una manifestazione che continua a suscitare interesse e entusiasmo di grandi e piccini. Arezzo Città del Natale continua ad animare un periodo dell’anno che, fino a qualche tempo fa, turisticamente era morto. Una festa che neppure la pioggia riesce a sciupare grazie al lavoro della squadra della Fondazione che è pronta a modellare il programma degli eventi a seconda di quello che accade. Ci apprestiamo adesso a vivere un nuovo fine settimana all’insegna del tutto esaurito e la Fondazione non può che essere orgogliosa di questi risultati”.

