Arezzo, tiro al volo: Martina Bartolomei argento per l'Italia alla President's Cup al Cairo nella sfida tra le dodici migliori al mondo

05 dicembre 2022 a

a

a

Ancora in evidenza la tiratrice di Arezzo Martina Bartolomei dopo l’oro ai Giochi del Mediterraneo, lo scorso giugno, in Algeria. L’atleta aretina che brilla nel tiro al volo, ha conquistato l’argento al Cairo, in Egitto, alle finali della President’s Cup dove gareggiano i migliori dodici al mondo delle specialità.

L’Italia ha gioito per il trionfo di Jessica Rossi nel trap femminile, ma nello skeet si è registrata l’ottima piazza d’onore di Martina, insieme a quella di Luigi Lodde tra gli uomini. Jessica Rossi ha superato la transalpina Carole Cormenier allo shoot-off per 5-4 dopo il 5-5 delle cinque serie regolamentari.

Nello skeet femminile Martina Bartolomei si è dovuta arrendere nell’ultima sfida alla statunitense Caitlin Connor, vincitrice per 7-3. Martina Bartolomei, che è di casa a Laterina e Castiglion Fibocchi, dopo un 2022 superlativo può ambire alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.