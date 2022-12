Arezzo, al Bagnoro è ancora rischio alluvione. I residenti: "Abbandonati dal 2019, lavori mai iniziati"

Francesca Muzzi 06 dicembre 2022 a

“Lo vedete qui? E’ rimasto tutto come nel 2019”. I residenti del Bagnoro - la zona è quella dove c’è il tiro a segno - sono arrabbiati. Tre anni fa, a metà novembre, un’alluvione mise sott’acqua fondi, cantine e anche elettrodomestici. E non era la prima volta, ma già la terza. “Praticamente ci ritrovammo con le case rovinate”, dicono. “Ma da allora niente è cambiato. Solo promesse”. Piove al Bagnoro anche in questi giorni. E le previsioni non sono confortanti. La pioggia è prevista per tutta la settimana e da giovedì sembra che andrà anche peggio. “Non possiamo vivere con gli occhi puntati al cielo - dicono - abbiamo paura che alla fine saremo di nuovo punto e a capo”. Alcuni abitanti ci mostrano i lavori lungo la strada che sono stati appena fatti: “Hanno ripulito i fossi - dicono - ma l’acqua continua a stagnare. Se qua comincia a piovere, ci ritroveremo la strada piena d’acqua”. E la strada è quella che collega Santa Firmina e Gragnone. All’altezza del tiro a segno, ci aspettano altri abitanti del Bagnoro. Dentro quella strada che attraverso un piccolo ponte porta dentro un agglomerato di case. Il problema è sempre lo stesso. Da tre anni a questa parte. “La causa sono i lavori che hanno fatto alcuni anni fa - ci spiegano - Hanno incanalato l’acqua da San Cornelio e dal Torrino che si riversa tutta giù. Poi va a finire su un canale che è in cima alla strada ed è intasato, quindi non riesce a contenere tutta l’acqua che va di fuori e allaga tutto”.

“Questo canale - ce lo indicano - è intasato. Ad un certo punto l’acqua non viene trattenuta e torna indietro e allaga tutto. Addirittura volevamo chiedere a chi stasa i pozzi neri di venire da noi per cercare di trovare una soluzione”. Si sentono abbandonati i residenti di quella piccola parte del Bagnoro. “Ci avevano detto che avrebbero fatto qualcosa, ma qua non si è mai visto nessuno”. Dal Comune di Arezzo, l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti ci risponde che “in quel posto c’è tutto un progetto della Regione Toscana”, ma di rimando gli abitanti si chiedono: “Ma questo progetto quando dovrebbe iniziare? Qua non si è visto nessuno, nemmeno a fare un sopralluogo. Nemmeno a prendere una misura”. E ricomincia a piovere. Sempre di più. In cima alla strada, davanti al tiro a segno, c’è una costruzione che è rimasta completamente abbandonata. Uno scheletro: “Forse quando l’hanno tirata su - dicono ancora - hanno fatto qualcosa di sbagliato. Insomma non sappiamo più cosa pensare. Siamo abbandonati a noi stessi. Volevamo chiedere anche un incontro con il sindaco Ghinelli”. “Per favore, qualcuno torni a vedere la situazione che è rimasta tale dal 2019. Perché poi se succede qualcosa come tre anni fa, che cosa facciamo? Chi ce le ripaga le nostre case?”, si chiedono, mentre ora la pioggia cade incessante.

