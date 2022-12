Arezzo senza lampioni, l'assessore Sacchetti: "Il Comune non torna indietro". Parte il risarcimento dopo la caduta di un'aretina

Francesca Muzzi 06 dicembre 2022 a

La storia di Ilaria Caremani, raccontata al Corriere di Arezzo, che si rotta una gamba per colpa del buio dovuto al risparmio per il caro bollette, si è portata dietro anche una serie di commenti. In tanti, sulla pagina facebook del giornale, hanno espresso solidarietà a Ilaria che adesso si ritrova ingessata fino al prossimo 2 di gennaio. E a quanto pare non è l’unico caso successo da quando, il Comune, ha deciso di risparmiare sull’illuminazione pubblica per il caro bollette. Venerdì mattina subito dopo l’incidente, Ilaria ha chiamato l’amministrazione. Voleva chiedere come potere ottenere un risarcimento considerato che “dovrò sostenere delle spese vive come la riabilitazione e la fisioterapia”. E ieri mattina, dal Comune di Arezzo, le hanno mandato il link al quale collegarsi per aprire la pratica assicurativa. “Se ha diritto ad un risarcimento, lo otterrà”, dice l’assessore Marco Sacchetti interpellato proprio sulla vicenda. “Così come quelli che cadono nelle buche”, sottolinea ancora. Gli chiediamo però se a fronte di tutto questo ci sarà un dietro front per quanto riguarda l’illuminazione pubblica. L’assessore risponde: “Ormai la decisione è stata presa. L’abbiamo ricorretta una volta e non torniamo indietro”. Rispetto alla prima decisione dove il risparmio energetico era di due ore, adesso il Comune ha deciso per un’ora e mezzo. Fatto sta che la città sia la sera che al mattino presto si ritrova al buio con il rischio che chi va a lavorare in auto, non veda pedoni o ciclisti. La disavventura di Ilaria è successa in via Cimabue venerdì scorso. Intorno alle 6.20 quando ogni mattina, porta fuori il cane prima di andare a lavorare. Nonostante che avesse una torcia al collo per cercare di vedere e di farsi vedere, è inciampata su quel marciapiede che credeva di conoscere a menadito, ma che evidentemente col buio le ha giocato un brutto scherzo. Trasportata in ambulanza all’ospedale San Donato l’hanno ingessata e adesso dovrà restare a casa fino al 2 gennaio. Con tutto ciò che comporta. Sia a livello di svago natalizio - Ilaria aveva in programma un viaggio - e sia a livello lavorativo.

