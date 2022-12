Cortona, giovane apre negozio di panetteria a Camucia e sfida la crisi del settore

Lilly Magi 06 dicembre 2022 a

Tempo di crisi ma anche tempo di coraggio e di investimenti, proprio quello che ha fatto la famiglia Angori aprendo una rivendita di prodotti da forno in via Lauretana 42 a Camucia.

“Abbiamo voluto ingrandirci nonostante il momento incerto che come operatori del settore stiamo vivendo”, dice Sofia Angori, titolare del Dolce Forno 2.0 inaugurato in questi giorni a Camucia. “Noi siamo una famiglia di panificatori: da trenta anni i miei genitori hanno avviato questa attività a Mercatale. E' lì il luogo di produzione sia per il dettaglio che per l'ingrosso”.

Avete altri negozi? Come siete organizzati?

“I nostri prodotti vengono portati in rivendite del Cortonese, della vicina Umbria e da qui è nata l'idea di aprire un altro nostro punto vendita in questo centro che è il più popoloso del territorio cortonese".

Quindi vi siete voluti ingrandire sfidando il momento di crisi generale e che colpisce il vostro settore?

“L'idea è stata di mio padre che ha voluto dare vita ad un'attività tutta mia. La crisi c'è, esiste eccome, basti pensare che abbiamo speso, per la sede di Mercatale, 8.000 euro di luce contro le 3.000 dell'anno passato, senza poi contare i rincari delle materie prime che noi adoperiamo. Nonostante ciò abbiamo voluto rischiare, perché siamo coscienti che questo è l'unico settore dove gli acquirenti non possono fare a meno di rivolgersi e dove Amazon non arriva”.

L’inflazione mette a dura prova i consumatori, quali ripercussioni ci sono nell'acquisto del pane?

“Abbiamo passato un mese di novembre nero, ora con le festività natalizie vicine si sta rimuovendo qualcosa. C'è un calo anche nella vendita del pane perché prima la gente lo voleva fresco di giornata e quello che avanzava veniva buttato, ora non è più così, si mangia anche il pane del giorno prima e anche oltre”.

Il Dolce Forno 2.0 prepara e vede pane, dolci di vario genere compresi panettoni e pandori e si presenta con un locale accogliente ed un banco ricco di prodotti. Anche il sindaco Luciano Meoni ha voluto salutare la nuova apertura con la sua presenza ed un post augurale sui social: “Complimenti e buon lavoro a Sofia Angori e famiglia”.

