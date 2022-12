Arezzo, baby gang: il giorno del trapper Montana dal gup. L'amico chiede la messa alla prova

Luca Serafini 06 dicembre 2022 a

E’ il giorno del trapper Montana, al secolo Rakia Walid, il giovanotto ritenuto capo della baby gang che imperversava ad Arezzo, arrestato a marzo 2022: uno stillicidio di episodi violenti con molte vittime e sedici minorenni coinvolti come aderenti al gruppo. Udienza preliminare davanti al gup Stefano Cascone stamani alle 10 in tribunale, per Montana e un suo amico, i soli maggiorenni all’epoca dei fatti. Detenuto a Cremona per non aver rispettato i domiciliari, non si sa se Rakia Walid sarà in aula. Si sa invece che ha cambiato avvocato: rottura con Roberto Maraschi e difesa assunta da un altro legale milanese.

L’altro giovane sotto accusa, classe 2002, originario dell’Albania, chiederà al giudice la messa alla prova: percorso consentito dalla giustizia per estinguere il reato senza sottoporsi al processo dando prova di resipiscenza, tagliando i ponti con certe condotte e frequentazioni, impegnandosi in lavori socialmente utili. E’ difeso dall’avvocato Silvia Gori e si trova alle prese con tre procedimenti penali analoghi che intende riunire. E’ coinvolto per alcune azioni firmate dalla gang, tra cui quella sotto i Portici di via Roma e alle Scale mobili.

Di spessore più consistente, ma da dimostrare, le contestazioni formulate verso il presunto capo, che stando a quanto raccolto da Squadra Mobile e Polizia Municipale sul campo e sui social esercitava un ruolo di direzione in virtù del suo carisma. Canzoni e video girati anche alla ex Lebole con testi particolari, aggressioni, esercizio della supremazia territoriale, gusto della prepotenza fine a se stessa. Il quadro è pesante, resta da vedere se si trattava di ragazzate o siamo in presenza di qualcosa di livello delinquenziale.

La Cassazione ha respinto la sua istanza di essere processato in un’altra città, non ad Arezzo, per una “incompatibilità” (timore di pregiudizi) che la Suprema Corte non ravvisa affatto. Vedremo anche se il Comune di Arezzo vorrà tentare di inserirsi o meno nel processo, come parte civile, lamentando un danno di immagine. Il vice sindaco Lucia Tanti ha chiesto almeno le scuse da parte di Montana. Per i sedici under 18 della presunta gang - ritenuta una associazione a delinquere - si attende la fissazione dell’udienza al tribunale dei Minorenni di Firenze.

