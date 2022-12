Arezzo, autopsia sulla bambina morta. Il padre: "La nostra vita devastata da quel parto, chiedo giustizia"

Luca Serafini 06 dicembre 2022 a

Gabriele da giorni ha la figlioletta Caterina in obitorio, a Siena, in attesa dell’autopsia in programma domani; ha la moglie Cristina a casa bloccata in un mondo tutto suo dai gravissimi danni neurologici conseguenza di quel maledetto parto; ed ha una vita, la sua, che è una via crucis segnata da dolore, vuoto, sofferenza. Con il legittimo desiderio di poter assaporare, un giorno, un po’ di normalità.

Ma questi sono giorni neri, nerissimi. Ieri Gabriele Succi è tornato al lavoro, alla ditta Crocini di Arezzo, dopo la morte della piccola Caterina, al Meyer, la scorsa settimana. Due anni e mezzo di esistenza difficilissima perché nata con mille problemi: respiratori, di deglutizione, di altro tipo. “C’era in programma un intervento chirurgico per dopo Natale per cercare di migliorare almeno un po’ la situazione” duce Gabriele. Invece il quadro clinico di Caterina è precipitato. Il cuoricino si è fermato.

E domani - mercoledì 7 novembre - sarà affidato al medico legale il compito di accertare la connessione della morte di Caterina con la gravissime lesioni riportate da figlia (e madre) nel parto d’urgenza. Era il 23 luglio 2020. Alla donna, colpita da infarto di ritorno da una visita a Careggi per valutare le sue problematiche cardiache note, mancò così l’ossigeno: la corsa in ospedale e le mani dei sanitari fecero il possibile. Il cesareo andava programmato prima, in sicurezza e invece si fece con Cristina in coma, contesta la procura di Arezzo che con il pm Marco Dioni ha aperto un fascicolo da tempo, con ipotesi di accusa per 4 medici (il ginecologo aretino della donna e tre medici di Careggi che l’avevano visitata) modificata alla luce dei nuovi tristi eventi: lesioni colpose aggravate per quanto capitato a Cristina, omicidio colposo per Caterina.

“Nel fine settimana potrò accompagnare al cimitero di Alberoro il mio angelo”, dice Gabriele che nei giorni scorsi si è visto portare via la salma dalla cappella dove la vegliava, per consentire appunto l’esame autoptico. C’è stato un deficit di comunicazione tra ospedale pediatrico fiorentino e procura di Arezzo, con il pm Dioni che non era stato informato e quando ha saputo è dovuto intervenire bloccando le esequie. Non poteva fare altrimenti. “Ho parlato con il magistrato, so che sta lavorando per chiarire questa tragica vicenda” dice Gabriele Succi.

“Mi aspetto che venga fatta giustizia, per Caterina che non c’è più, per Cristina, per me e per tutti quanti noi che ci troviamo in questa situazione”. I nonni, i parenti. Un problema cardiologico non valutato in modo adeguato: c’è questo al cuore dell’inchiesta sul parto di Cristina Rosi, passata dalla trepidazione della dolce attesa ad essere una persona limitata in tutto. Una vita complicatissima. Uscita dal coma, riabilitazione no stop, peg, carrozzella. Con Gabriele che per darle spazi adeguati per l’assistenza, ha comprato il piano superiore della casa. Quest’uomo attivo nel lavoro, nello sport, nella famiglia, si è trovato d’un tratto a dover scalare la montagna della sofferenza e delle difficoltà a partire da quelle più spicciole e banali. Pregustava una vita familiare felice, con la figlioletta da crescere insieme a Cristina, le vacanze e le feste di Natale da passare nella gioia. Un sogno infranto. L’incubo continua.

