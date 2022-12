Per l'Arezzo rilanciato in classifica ora c'è la sfida di Coppa a Orvieto

Riccardo Buffetti 06 dicembre 2022 a

C’è ancora tanto entusiasmo nell’Arezzo per la vittoria di Piancastagnaio che di fatto ha riaperto il campionato. Oltre ai tre punti conquistati, che hanno permesso alla formazione allenata da mister Indiani di accorciare a due lunghezze le distanze in classifica dalla Pianese, sempre prima, c’è da sottolineare la grande prova anche dei tifosi amaranto: in oltre 600, nonostante il maltempo, hanno seguito l’Arezzo in trasferta incitando e supportando la squadra dall’inizio della partita.

“Vedere tutti quei tifosi in tribuna mi ha raddoppiato le forze e sicuramente ha fatto lo stesso effetto anche ai ragazzi” – ha detto Indiani nelle interviste post-partita. Aggiungendo, poi, sull’incontro vinto – “Sarei stato l’ultimo a stupirmi di una grande prestazione; è arrivata e siamo estremamente contenti. Tenevamo a questa partita anche perché dovevamo riscattarci da quella storta con l’Ostia Mare – di cui ancora oggi non riesco a capacitarmi del risultato -; vedevamo che la squadra stava bene in allenamento, e con la Pianese i ragazzi hanno dimostrato ampiamente la loro forza. Gli avversari, comunque, non ci hanno reso la gara facile, facendo vedere perché sono primi in classifica, ma siamo stati migliori noi questa volta”.

“Può dispiacere aver subito una rete perché la partita stava andando verso una vittoria larga; purtroppo, da una mezza punizione dalla trequarti abbiamo concesso il gol. A loro è tornata la forza mentre noi abbiamo leggermente indietreggiato, senza quell’episodio la partita sarebbe andata via liscia”. Alla ripresa odierna degli allenamenti mancheranno oltre ai già infortunati Gaddini, Poggesi e Risaliti anche Damiani: il centrocampista è uscito anzitempo dalla sfida con la Pianese ed oggi effettuerà ad Udine tutti gli accertamenti per capire la gravità dell’infortunio subito.

Domani mattina, mercoledì 7 novembre, la squadra partirà in direzione Orvieto: archiviata la vittoria in campionato, è già tempo di prepararsi alla prossima partita visto che si giocheranno i 16esimi di finale della Coppa di Serie D contro l’Orvietana. Dopo aver eliminato Livorno e Lupa Frascati, l’Arezzo ha nel mirino la possibilità di continuare la sua avventura nella competizione se dovesse arrivare una vittoria. La società amaranto ha attivato, ieri pomeriggio, la prevendita per i tagliandi riservati ai tifosi aretini: il prezzo del biglietto è di 12 euro e gli Under 14 potranno accedere gratuitamente all’impianto sportivo. I biglietti sono disponibili presso il point New Energy Gas e Luce di via Madonna del Prato 112.

