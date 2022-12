Arezzo, archiviazione per Francesco Macrì su inchiesta Estra. "Soddisfazione e orgoglio, riconosciuta correttezza del mio operato"

06 dicembre 2022 a

a

a

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Arezzo ha archiviato il procedimento a carico di Francesco Macrì in relazione alle condotte tenute come presidente di Estra. L'archiviazione è avvenuta su richiesta della stessa procura di Arezzo a seguito delle indagini svolte dagli inquirenti e dalle quali non sono emersi gli estremi per contestare reati: il provvedimento risale all'11 aprile 2022 ma la notizia si apprende solo ora.

Nessuna ipotesi di reato, quindi, per Francesco Macrì su questa vicenda. L'esponente di Fratelli d'Italia in merito all'epilogo dell'inchiesta scattata nel 2020 con perquisizioni e accertamenti, esprime "grande soddisfazione e orgoglio perchè è stata riconosciuta l'assoluta correttezza del mio operato in Estra, cosa alla quale tengo più di tutto".

Macrì afferma di aver atteso con serenità "il vaglio rigoroso della magistratura" nella convinzione di aver "svolto le funzioni di presidente di Estra nell'interesse della società e dei territori". E ancora: "Come ho sempre sostenuto, con questa archiviazione si conferma l’onestà della mia condotta alla guida di Estra. Questo provvedimento comprova la correttezza del mio operato al servizio di una grande azienda. È stata una vicenda pensante ma gestita con equilibrio e professionalità dagli inquirenti e dalla procura della repubblica".

Francesco Macrì aggiunge di essere stato a conoscenza dell'archiviazione già dal 15 novembre ma di non aver voluto comunicare l'esito dell'inchiesta per non influire in qualsiasi modo sul di battimento del processo Coingas, che lo vede tra gli imputati, difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte e nel quale ha reso dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. La sentenza è prevista a inizio 2023 dopo la requisitoria del pm Roberto Rossi, il 20 gennaio, e le arringhe difensive.

Un anno fa, a novembre 2022, Francesco Macrì è stato dichiarato decaduto da Anac dalla carica di presidente di Estra per violazione alla legge Severino ma sulla materia deve pronunciarsi il Consiglio di Stato, dopo la conferma del Tar.

L'inchiesta archiviata riguardava alcune spese come presidente di Estra, l’utilizzo di carte di credito aziendali, altre consulenze e sponsorizzazioni. Ipotesi peculato svanita anche in relazione all'acquisizione della società Ecolat che inizialmente, veniva contestato, sembrava avvenuta per un importo molto superiore al suo valore. In realtà gli approfondimenti della Guardia di Finanza sulla produttività di Ecolat hanno fatto emergere la compatibilità e congruità dell'operazione.

Luca Serafini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.