Ponte Buriano, alla scoperta della riserva naturale con le guide ambientali

Alla scoperta di una riserva naturale di grande bellezza alle porte di Arezzo con esperti del settore naturalistico. E’ il progetto avviato tra Arezzo Intour (che ha deliberato l’adesione a seguito dell’avviso di coprogettazione al progetto proposto) e T-Rafting che apre nuovi scenari sotto il profilo turistico. Percorsi lungo il fiume, in canoa, rafting ma anche trekking e degustazioni: da gennaio si parte con nuovi itinerari e proposte che coinvolgeranno il territorio, perchè possa far rete e mettere così in mostra le proprie eccellenze.

A raccontare di che si tratta è Francesca Adamo, responsabile Tuscany Wanders: “Facciamo attività nei fiumi come guide ambientali e di T-rafting. Siamo un brand aperto nel 2017 e ci occupiamo di itinerari nell’ambiente. Accompagnamo persone o gruppi nella natura non antropizzata. Per Ponte Buriano stiamo sviluppando un progetto di rivalutazione del territorio per sviluppare l’ambito turistico di Arezzo e provincia. E’ questo il nostro obiettivo per cui abbiamo avviato la collaborazione con Arezzo Intour. Abbiamo sviluppato prima un progetto pilota in canoa nella riserva naturale di Ponte Buriano e Penna che ha avuto un successo inimmaginabile, con 140 persone portate in canoa in 20-25 date, una media di due date a settimana da aprile ad agosto”

Una risposta entusiastica da parte dei turisti:“La gente ha apprezzato molto e ci siamo sentiti spesso ripetere frasi del tipo ‘non sembra di essere ad Arezzo, ma in un paese tropicale’. Quando si entra nella riserva si dimentica dove ci si trova perché non si sentono auto, non si vedono persone, è un’esperienza memorabile perché non è scontato trovare ad Arezzo un territorio così vergine. Nella riserva naturale non è possibile addentrarsi e noi abbiamo richiesto permessi speciali. Così al momento siamo gli unici autorizzati dalla Regione a navigare nelle acque della riserva”.

