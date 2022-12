Campo di Marte, Menchetti: "Sistemare il chiosco prima di mettere la struttura a bando"

07 dicembre 2022 a

Chiosco abbandonato di Campo Marte, i 5 Stelle chiedono al Comune di sanare la difformità edilizia prima di mettere la struttura a bando. La struttura, emblema del degrado, torna al centro della discussione politica dopo che il sindaco Alessandro Ghinelli ha risposto all'interrogazione in consiglio comunale presentata dal consigliere Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle con la quale chiedeva di trovare una definitiva soluzione per la riqualificazione oppure, provocatoriamente, di demolire la struttura.

È Michele Menchetti, scontento della risposta con la quale l'amministrazione comunale annuncia un bando per l'affidamento della gestione del chiosco confermandone la destinazione commerciale, a tornare sul tema.

A far sorridere i 5 Stelle è soprattutto il fatto di richiedere agli eventuali imprenditori interessati a gestire la struttura di sanare una difformità edilizia. “Il sindaco ha risposto” spiega Michele Menchetti “che il servizio Patrimonio del Comune di Arezzo sta lavorando ad un apposito bando nel quale verrà precisato che il concessionario dovrà procedere con la sistemazione di una difformità edilizia, non dipendente da lui, fermo restando i lavori a scomputo e la possibilità di richiedere la sanatoria, sempre a cura del concessionario, i cui esiti dovranno comunque intendersi condizionati alla autorizzazione da parte di Ferrovie Italiane”.

Una situazione secondo i grillini che finirà per disincentivare gli imprenditori a partecipare al bando finendo per vanificare, ancora una volta, qualsiasi intervento di riqualificazione dell'immobile e di valorizzazione dell'area. Secondo il Movimento 5 Stelle tutt'oggi la zona di Campo Marte resta una calamita di frequentazioni che fanno alzare la percezioni di insicurezza tra i cittadini.

