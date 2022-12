Banca Etruria, bond azzerati: assoluzione finale per Fornasari, Bronchi e Canestri sul falso in prospetto

Luca Serafini 07 dicembre 2022 a

a

a

The end. Il filone del falso in prospetto sulle infauste vicende di Banca Etruria è morto e sepolto. A decretarne la fine, ieri, è stata la Corte d’Appello di Firenze, terza sezione, che ha assolto nel merito Giuseppe Fornasari, Luca Bronchi e David Canestri perché il fatto non sussiste, affermando la loro innocenza al di là della prescrizione che aveva già risucchiato nell’oblio il procedimento per il decorrere del tempo. Una bella soddisfazione per i tre ex di Etruria che la Procura di Arezzo aveva riportato davanti ai giudici di secondo grado dopo che a maggio 2021 erano stati scagionati. Tema di questo capitolo della saga giudiziaria Bpel era la il collocamento delle famigerate obbligazioni subordinate della banca poi azzerate dalla risoluzione dell’istituto di via Calamandrei con il decreto Salvabanche.

La procura sosteneva che dalla banca - correva l’anno 2013 - fossero state inviati a Consob dei prospetti ingannevoli dai quali non emergeva la condizione di crisi dell’istituto di credito e quindi il reale livello di rischio di quei titoli. Prospetti dunque tali da indurre in errore i risparmiatori. Ma i giudici di appello hanno ribadito la non punibilità dei comportamenti dell’ex presidente Fornasari, dell’ex direttore Bronchi e del funzionario che all’epoca era responsabile del risk management. I prospetti, in sintesi, magari non erano scritti bene ed avevano delle pecche, ma si trattò di lacune ed errori commessi in buona fede. Nel processo di Arezzo si era già preso atto che due dei tre capi di imputazione erano svaniti per la prescrizione, restava in piedi l’accusa per l’ultimo dei prospetti inviati a Consob, nel dicembre di 9 anni fa.

Nulla di fatto per le parti civili. Per David Canestri, difeso dall’avvocato Luca Fanfani e Stefano Lalomia all'epoca responsabile quarta assoluzione dopo le due (primo grado e appello) nel processo per l'ostacolo alla vigilanza dove era imputato sempre con Fornasari e Bronchi: i due ex vertici della banca erano stati assolti dal tribunale di Arezzo e poi condannati in secondo grado a Firenze a un anno e un mese ma la Cassazione ha annullato la sentenza. Per Fornasari e Bronchi un’altalena di situazioni. Nei giorni scorsi il patteggiamento in appello per bancarotta (3 anni e 4 mesi): il 29 dicembre sentenza per Alfredo Berni e Rossano Soldini, ex direttore e vice presidente il primo, ex consigliere il secondo. Si attende la fissazione del maxi appello per la bancarotta dopo la raffica di assoluzioni in primo grado con la clamorosa sentenza (condannato solo Rigotti) pronunciata dal giudice Gianni Fruganti che ancora riecheggia al palazzo di giustizia di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.