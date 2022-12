Arezzo, bombola della stufetta esplosa: alla Fratta di Cortona poteva essere una strage. Illesa anche bimba di dieci mesi

Luca Serafini 07 dicembre 2022 a

Un boato, le fiamme, il fumo. La casa sventrata dalla bombola del gas gpl che doveva produrre tepore, agganciata alla stufetta, lì al piano terra dell’abitazione. Invece poteva finire in tragedia ieri mattina alla Fratta di Cortona. Erano in cinque dentro e fuori casa quando si è scatenato l’inferno. Illesa una piccola di dieci mesi. Ustioni sul quattro per cento del corpo la mamma, una quarantenne, incinta. La donna è stata trasportata ad Arezzo per precauzione ma le sue condizioni non destano preoccupazione: bruciature leggere. E tanto, tanto spavento. C’erano anche la madre, il compagno, il fratello.

Erano le 11.30 circa quando si è verificato lo scoppio nella fase di accensione della stufa alimentata dalla bombola. Evidentemente c’era un difetto, un malfunzionamento che ha provocato la fuoriuscita di gas nel locale.

Così la scintilla ha innescato l’esplosione con il fuoco che ha attaccato gli arredi della stanza. Un’onda d’urto violenta che ha abbattuto il muro della casa provocando uno squarcio che dall’esterno fa davvero impressiona. Dal vicino ospedale Santa Margherita, il personale sanitario ha udito lo scoppio e visto la colonna di fumo denso fuoriuscire dalla villetta. I vigili del fuoco di Arezzo intervenuti a sirene spiegate hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione che poi è stata dichiarata inagibile per i gravissimi danni strutturali riportati. Il personale sanitario si è preso cura della donna in stato interessante, che era posizionata accanto alla stufa quando è esplosa. Uno spavento enorme ma scongiurate, grazie al cielo, conseguenze di rilievo. La famiglia si è salvata. Poteva finire in tragedia.

Dopo la fase iniziale dell’intervento di emergenza, i tecnici dei vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per capire con precisione la causa dello scoppio. All’origine dunque c’è una delle comuni bombole del gas gpl, quelle di forma cilindrica usate in tantissime case. Sono utili, preziose, ma possono anche rivelarsi pericolose in caso di fuoriuscita del gas contenuto all’interno. I consigli pratici, a sentire gli addetti ai lavori, sono questi: 1) chiudere bene la bombola quando non è attiva la stufa; 2) controllare l’usura del tubo e la data di scadenza che è riportata; 3) in teoria andrebbe agganciata da personale tecnico preparato; 4) nell’ambiente dove viene posizionata deve essere presente uno sfiato in basso.

Alla Fratta accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cortona. E si è precipitato anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni: "Un primo pensiero di vicinanza va alle persone coinvolte - ha dichiarato - per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma questo deve farci capire quanto sia importante la manutenzione degli impianti e il loro corretto utilizzo. La raccomandazione è quella di far verificare da tecnici specializzati i sistemi di generazione di calore a gas, anche quelli per cui non c’è uno specifico obbligo di legge".

