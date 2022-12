Arezzo, tornano i ladri delle slot: furto di notte in un bar di Montevarchi, guardia giurata interviene e limita l'entità del colpo

07 dicembre 2022 a

Tornano i ladri delle slot. La scorsa notte verso le 3 dei malintenzionati sono riusciti a portare a segno un furto in un noto locale a Montevarchi in Via dei Ciliegi. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che tre ladri sono entrati all’interno della struttura e nonostante fosse scattato l’allarme, sono riusciti a forzare in pochissimo tempo due macchinette slot portando via un incasso che si aggira intorno a mille euro.

Fortunatamente l’allarme del locale è collegato con la Centrale Operativa dell’Istituto Il Globo Vigilanza la quale, appena ricevuta la segnalazione, ha inviato una volante sul posto. La guardia giurata è giunta in loco in pochissimi minuti. I ladri avevano legato il cancello esterno della struttura per guadagnare tempo per la fuga ma, l’arrivo della guardia è stato ad ogni modo provvidenziale, perché ha messo in fuga i ladri proprio mentre questi stavano provando a forzare altre slot.

I Carabinieri sono stati avvisati immediatamente della situazione e sono giunti rapidamente sul posto. Da un’ispezione interna effettuata dalle forze dell'ordine, sono state trovate una mazza e un crick, abbandonati dai malviventi prima di darsi alla fuga da un’uscita posteriore.

