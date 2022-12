Arezzo, apre temporary shop. La sfida di Jessica: "Ma potrei anche rimanere"

Alessandro Bindi 08 dicembre 2022 a

Il Natale accende anche una nuova vetrina in centro. In via Verdi da alcuni giorni ha aperto un temporary shop proprio nel cuore dei mercatini tradizionali natalizi. Tra piazza San Jacopo e piazza Risorgimento arriva “Bomb Fashion”, un negozio di abbigliamento femminile, che ha alzato la saracinesca proprio per cercare di inserirsi nel circuito della Città del Natale. Per tutto il periodo natalizio, il Temporary resterà aperto con l'obiettivo magari, se gli affari andranno bene, di continuare a tenere aperto in pianta stabile. L'idea è della famiglia Bomba che con il negozio di via Verdi triplica le attività. Dietro il tris di negozi ci sono, padre madre e figlia, conosciuti e apprezzati imprenditori dell'abbigliamento della Valdichiana. Franco, Giuliana e la figlia Jessica da alcuni anni hanno aperto negozi prima a Sinalunga e poi a Camucia. Sono volti conosciuti in città anche per avere un banco al mercato settimanale di viale Giotto. Adesso per loro, la nuova sfida, è stata quella di accendere le vetrine di un altro punto vendita per calamitare i turisti che in queste settimane scelgono Arezzo per trascorrere momenti di svago e di shopping. Dietro la nuova apertura c'è l'entusiasmo e la determinazione della giovane Jessica che si unisce all'esperienza dei genitori. Un mix ideale per dare slancio a un'attività che abbraccia due generazioni e che trova come punto di forza l'esperienza di padre e madre uniti alla determinazione di Jessica che abbina alla professionalità e all'amore per il proprio lavoro anche la passione per i social dando un tocco di innovazione alla promozione. Jessica infatti, frequentemente indossa gli abiti che ha in vetrina per poi postarli sul profilo social della sua attività, catturando l'attenzione della propria clientela in rosa. “Credo che il commercio” spiega “debba adattarsi anche alle esigenze della clientela e debba utilizzare i nuovi strumenti moderni e tecnologici utili a promuovere e far conoscere il negozio”. “Per il futuro” conclude Jessica Bomba “non è escluso, che a festività concluse, il temporary shop, si trasformi in un esercizio commerciale permanente nel centro storico. Fino ad oggi sono soddisfatta della scelta fatta. Ad Arezzo c'è stato un gran giro di presenze sia di aretini che di turisti”.



