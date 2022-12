L'Arezzo batte l'Orvietana e passa agli ottavi di finale in Coppa Italia

08 dicembre 2022 a

a

a

L’Arezzo prosegue l’avventura in Coppa Italia. Batte 2-1 l’Orvietana e approda agli ottavi di finale. Dal canto suo, gli umbri salutano a testa alta la competizione. Formazioni rimaneggiate, nell’Arezzo mancano per infortuni Damiani, Gaddini, Poggesi e Risaliti, l’allenatore Indiani opta per il turnover anche per altri titolari. Ancora più sperimentale l’undici dell’Orvietana: rispetto domenica scorsa Fiorucci ne cambia 10, solo Borgo è confermato. In campo anche gli ultimi arrivi del mercato: Guglielmo Mignani, classe 2002 appena prelevato dal Poggibonsi e Gabriele Papale, 2004, che stava giocando in Serie D in maglia Olgiastra. Esordio anche per Marricchi. Poche emozioni nei primi 20 minuti, poi Zhupa chiama Marricchi a distendersi, scatta il contropiede orvietano con Mignani che supera Bruni, ma poi si accentra e spreca una favorevolissima occasione. Ma Mignani si riscatta dieci minuti dopo: altro lancio lungo di Marricchi, il nuovo acquisto vince il rimpallo su Stopponi e approfitta dell’uscita a vuoto del portiere. Ma il vantaggio dura solo due minuti, perché l’Arezzo imbastisce un’ottima azione partita da Settembrini che serve Stopponi, assist perfetto per Foglia che riporta tutto in parità. Gara ora vivace, Orvietana vicina al nuovo vantaggio con Proietti, serve una bella parata di Viti per negargli la gioia del gol. Quindi Marricchi deve opporsi di nuovo a Zhupa. È sempre Mignani ad inizio ripresa a farsi pericoloso, ancora pronto Viti. Indiani mette dentro Zona, Fiorucci Tomassini. Ma i portieri restano a lungo inoperosi, la gara si decide a un quarto d’ora dal termine con la conclusione fuori area di Bramante precisa e potente che supera Marricchi. Entrano Traorè e Bracaletti e l’Orvietana chiude in avanti la gara, tanto che ancora Viti deve superarsi a pochi minuti dal 90’ sul diagonale di Frabotta, quindi sulla punizione di Bracaletti. Alla fine festeggia l’Arezzo che nell’ultima azione in contropiede fallisce il terzo gol, ma per l’Orvietana non si è certo trattato di un passo indietro. E domenica al Comunale, per l’Arezzo, c’è il Tau Altopascio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.