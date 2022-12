Arezzo, rischio alluvione al Bagnoro. Il Pd e Arezzo in Comune attaccano l'amministrazione: "Assente"

Francesca Muzzi 08 dicembre 2022 a

a

a

Bagnoro a rischio alluvione. L’allarme segnalato dai residenti <CF1402>(Corriere di Arezzo di martedì 6 dicembre</CF>) ha scatenato la reazione dell’opposizione in consiglio comunale. Il consigliere del Pd, Giovanni Donati sottolinea: “Per l'assessore Sacchetti e il sindaco Ghinelli i danni e la paura che i cittadini vivono ogni volta che piove, non sono così importanti. Basti però pensare che pochi mesi fa, dopo diverse segnalazioni agli uffici, il tabaccaio di Bagnoro ha dovuto ripulire da solo le caditoie davanti al proprio locale per evitare allagamenti. Fin dal primo Consiglio Comunale abbiamo presentato interrogazioni chiedendo quali interventi erano previsti, per la riduzione del rischio idraulico e per la ripulitura dei fossi campestri che compongono il reticolo secondario; nessun intervento è stato previsto dalla giunta Ghinelli al Bagnoro e nelle altre località del Comune a rischio alluvioni”. “Abbiamo anche presentato un atto d'indirizzo - prosegue Donati - con il quale si chiedeva al sindaco di emettere ordinanze ai privati per la ripulitura dei fossi privati; atto votato, ma, buttato nel cestino dalla giunta Ghinelli”. Non solo, continua Donati: “A conferma che il Comune non ritiene il Bagnoro una località a rischio idraulico elevato, si ricorda che nel piano strutturale e operativo sono state inserite delle aree ‘edificabili’ in zone che si trovano sotto il livello del letto del Vingone, dove l'acqua è presente anche ad agosto”. “In merito poi alla problematica che hanno evidenziato gli abitanti della zona del tiro a segno l' assessore Sacchetti non può dire ‘in quel posto c'è un progetto della Regione Toscana’, perché il progetto della Regione riguarda il torrente Vingone e non quella zona. Il vero problema è un fosso che raccoglie le acque provenienti da Castelsecco, che dovrebbero essere canalizzate nel Vingone, e questo è di competenza del Comune di Arezzo”. E poi c’è un fatto che anche gli stessi residenti avevano evidenziato: “Fino al 2013 questa zona non era mai stata soggetta ad allagamenti, e solo successivamente alla costruzione di un edificio, ad oggi in stato di abbandono, si sono verificati i primi problemi; abbiamo chiesto al Comune se con i lavori realizzati fosse stato modificato il reticolo dei fossi ma ci è stato risposto che tutto è rimasto invariato. Ma l’acqua non defluisce più”. “Passare dal Bagnoro in questi giorni di pioggia è deprimente - conclude Donati - vedere le case con le paratie montate fa veramente male, ed ancor più desolante è vedere la totale indifferenza della Giunta Ghinelli. La burocrazia certamente non ha aiutato, ma i lavori che la Regione deve realizzare sia sul Vingone che sul Valtina sono in procinto di partire: ci auguriamo che finalmente tutta l'area di Bagnoro venga messa in sicurezza”. E sempre sulle problematiche del Bagnoro, è intervenuto il capogruppo di Arezzo in Comune, Francesco Romizi: “È vero che dopo gli eventi alluvionali del 2019 la Regione ha messo a bilancio molte risorse per la progettazione di opere in capo al Genio Civile e dunque a se stessa - dice Romizi - Ma è anche vero che la consueta filastrocca della competenza, se non dello scaricabarile, non fa dormire sonni tranquilli ai cittadini. Anche perché parliamo di interventi di una certa consistenza, certamente necessari, da sollecitare in ogni sede e in ogni occasione, ma che in quanto tali obbligano a ragionare in un’ottica temporale almeno di medio periodo. Peccato che al Bagnoro e in tante frazioni dove il rischio idraulico è presente e preoccupa, non possono attendere il 2030”. “Quello che è necessario da parte dell’amministrazione comunale - dice Romizi - è innanzitutto prendere atto ed essere consapevole che il pericolo per un’abitazione o un fondo commerciale è costituito da corsi d’acqua assolutamente modesti ma che possono ingrossarsi a dismisura, da fossi che corrono lungo le strade, da piccoli canali di scolo la cui funzionalità è andata persa. E chi lo deve fare il monitoraggio di questo reticolo, la Regione i cui uffici sono a Firenze e perciò distanti o il Comune che ce li ha sul territorio? Secondo aspetto: se è altrettanto vero che le competenze in materia sono frazionate, il Comune si deve fare carico di un’azione di coordinamento tra i vari enti. Non si tratta di una cassa di espansione in un collina, ma di tanti piccoli lavori, non episodici, che in un quadro organico, dove possono rientrare i privati sollecitati da specifiche ordinanze, contribuiscono a contenere un fenomeno altamente critico. E se al Bagnoro, ma potremmo citare ulteriori esempi, si lamentano che dal 2019 nulla è successo, non possiamo che certificare la mancanza di quanto sopra richiesto”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.