Arezzo, chi sono i trenta candidati all'Aretino dell'anno: i lettori del Corriere di Arezzo scelgono il personaggio del 2022

Per la dodicesima volta gli aretini scelgono il personaggio dell’anno attraverso il Corriere di Arezzo. Non è una sfida tra supermen o superwomen ma tra persone normali che si impegnano nella vita di tutti i giorni e cercano di dare il loro meglio.

Nel lavoro, nello sport, nel sociale, nella cultura, nell’intrattenimento. Donne e uomini di cui è capitato di occuparci per un fatto di cronaca, una storia, un gesto.

Ecco i trenta nomi scelti dalla redazione per l’Aretino dell’anno 2022.

LA GRIGLIA

Michela Albiani: mamma, ballerina e Reginetta d’Italia Over Junior; Don Alexander Javier: il prete che balla e fa ballare, parroco di Viciomaggio; Samuele Angori giovane calciatore ora all’Empoli, passato dalla Fratta alla convocazione in A col Torino; Massimo Anselmi: ha portato l’Arezzo calcio femminile, le Invincibili, in serie B; Martina Bartolomei: oro ai Giochi del Mediterraneo nel tiro al volo, argento in Egitto alla President’s cup; Gianni Bergamaschi: balestriere di Sansepolcro, trionfatore nel Palio contro Gubbio; Nicholas Bianchini: concorrente a Masterchef 11; Renato Bircolotti: mossiere e starter, è finita con le polemiche ma è arrivato fino al Palio di Siena; Maurizio Bragagni: imprenditore, amico della Regina, invitato ai funerali di Elisabetta II; Alessandro Butali: imprenditore, capofila della cordata che rilancia l’area Del Tongo; Fabio Butali: agente della Polizia Municipale, Maestro di campo alla Giostra del Saracino; Emiliano Cecchini: la sua Fabbrica del Sole, energie rinnovabili, iper attiva contro il caro bollette; Giulio Cuseri: a Sanremo come clarinettista della Gdf, nato a Castiglion Fiorentino abita a Subbiano; Lorenzo Del Serra: cortonese, con il brand HG/LF in vetrina alla Fashion week di Milano; Giancarlo Faralli: ha creato il comitato Sr 71 + sicura, sollevando il tema della Regionale;

Sofia Fiorini: marciatrice del Casentino, ai mondiali in Oman con la nazionale; Matteo Galli: presidente del comitato stazione alta velocità per lo scalo Medioetruria; Maria Gatto: direttrice del Museo Archeologico Nazionale Mecenate, valorizza il patrimonio storico-artistico aretino; Paola e Loredana Guidelli: sorelle, da 40 anni al Mercatino Calcit con il loro banco;Enrico Lazzeri: regista del Saracino, ha scritto il Libro dei Palinsesti; Alano Maffucci: maestro orafo, alpinista, ottantenne, scala il Pratomagno per rendere omaggio all’effigie della Madonna; Piero Mancini: ex presidente dell’Arezzo, tornato nel calcio con il Città di Castello; Fiorenza Mascalchi: 81 anni, troticoltrice, ogni giorno accudisce pesci in alto Casentino; Fabio Mori: direttore della Casa delle energie, punto di riferimento per cultura, sviluppo, sostenibilità; Anna Mazzi: storica merciaia, chiude il negozio, l’invenduto in beneficenza; Walter Sterbini: cantante valdarnese a The Voice Senior; Cristiano Stocchi: creativo, ceo di Atlantide audiovisivi, editore di UP magazine; Rebecca Testi: piccola attrice nella fiction tv Fosca Innocenti con la Incontrada; Alessandro Lisimaco Vegni +5: ha creato il brand Saione; Maurizio Vezzosi: casentinese, giornalista freelance in Ucraina.

NOMINATION

Fino a domenica 11 è possibile proporre altri nomi che verranno valutati e, in caso, inseriti.

COME SI VOTA

E’ attiva la casella di posta elettronica: [email protected] Attenzione: indicare in modo chiaro il cognome della persona che si vuol votare. Viene recepito solo un voto giornaliero dalla stessa casella mail.

Si procede per selezioni in base ai voti pervenuti, nella fase finale voto on line sul sito<CF1402> corrierediarezzo.it</CF> Proclamazione del vincitore sul Corriere in edicola il 27 dicembre.

ALBO D’ORO

2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista; 2020 Andrea Franceschetti, insegnante; 2021 Debora Testi presidente Istituto Fossombroni.



