Arezzo, addio alla piccola Caterina: ad Alberoro aperta la camera ardente e domani funerale. Eseguita l'autopsia per l'inchiesta con 4 medici indagati

L’ultimo abbraccio alla piccola Caterina Succi sarà reso domani nella chiesa di Alberoro. Dopo l’esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Marco Dioni che ha aperto un fascicolo sulla morte della piccola di due anni e mezzo, lo stesso magistrato ha disposto il nulla osta ai funerali. Nella mattinata di oggi è stata aperta la camera ardente nella cappella di Alberoro; poi domani pomeriggio, venerdì 9 dicembre, alle 15 saranno officiati i funerali della bambina deceduta nei giorni scorsi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sul fronte dell’indagine si dovranno attendere sessanta giorni prima di conoscere i primi responsi da parte del medico legale Marco Di Paolo, il professore dell’Università di Pisa che, dopo aver ricevuto l’incarico dal magistrato, nel pomeriggio di ieri ha eseguito gli esami autoptici.

Il quesito posto dal sostituto procuratore Marco Dioni riguarda le cause del decesso della piccola, nata con gravissimi problemi - respiratori, di deglutizione e non solo - in seguito al drammatico parto del 23 luglio 2020, con la madre, Cristina Rosi, in coma dopo essere stata colpita da un infarto.

Dopo il decesso della bambina è stato aperto un fascicolo che ipotizza l’omicidio colposo. Sono quattro gli indagati: tre medici dell’ospedale fiorentino di Careggi e il ginecologo di fiducia della donna. Cristina Rosi - che soffriva di un grave problema cardiaco - fu colpita da un infarto al settimo mese di gravidanza, proprio di ritorno da una visita nel nosocomio fiorentino. Oggi ha bisogno di assistenza continua. Dal marito Gabriele Succi è partita la richiesta di verità e giustizia. Domani lui e i suoi familiari riceveranno l’abbraccio di una comunità commossa.



