Chiude il Bar Bibbiena, un gruppo di amici scrive una lettera di ricordi

Chiude il Bar Bibbiena, lo storico locale dove si sono incontrate generazioni di casentinesi. Un gruppo di amici in una lettera ricorda il locale e quello che ha rappresentato per tanti giovani: “ I bar sono luoghi di socialità. Quando un bar storico, dove generazioni di giovani si sono ritrovate chiude, succede qualcosa di inaspettato. Venendo a mancare il luogo in cui tutto è accaduto, il proscenio della nostra gioventù, il cuore si spezza e lascia spazio al ricordo più vero, alla nostalgia, ad un grazie sospeso tra il passato e un futuro incerto.

Questa è la lettera di chi al Bar Bibbiena deve ricordi unici, momenti indimenticabili, pezzi di giovinezza spensierata, dove tutto era lontano, lontanissimo tranne la felicità”. E cominciano i ricordi: “Si va a letto, è tardi ho sonno”, “Un’oretta al bar Bibbiena e poi si va tutti”. Sono quasi le due di notte, siamo certi che il bar è ancora aperto, come se stesse aspettando noi per chiudere la lunga giornata; noi chi, un gruppo di amici nati a cavallo o nell’immediato dopo guerra, con il Bar Bibbiena ci siamo cresciuti”.

E ancora: “La coda la domenica pomeriggio per 10 lire di gelato servito dallo zio Beppe, Valdengo, la Lori, Pino. Gli anni splendidi della squadra di calcio, la Bibbienese, Sono passati anni ed all’appello mancano tanti clienti abituali del Bar. Si è allontanata la Lori, si è allontanato Pino, si sta avvicinando la chiusura del Bar Bibbiena. Decisione questa immagino assolutamente sofferta da Laura e dalla sua famiglia”.

