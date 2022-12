Città del Natale, affluenza record. Parcheggi chiusi già dalla mattina

sara polvani 09 dicembre 2022 a

Boom di presenze turistiche alla Città del Natale: un 8 dicembre che batte i record del 2019. Il centro storico di Arezzo nella sua veste natalizia di mercatini, spettacoli di luce e ruota panoramica, si è riempito ieri oltre le previsioni da una grande folla di visitatori. Parcheggi pieni già la mattina alle 11, Pietri transennato. Affollate le piazze del centro. Ci si aspetta un sold out anche per il prossimo week-end. Novità in arrivo per via Guido Monaco, con un’ordinanza di disciplina del traffico che sarà in vigore da domani e domenica. Code di auto in entrata al casello di Arezzo della A1.

Ancora un record per la Città del Natale nonostante il maltempo. Folla di turisti



“Ci prepariamo a vivere un ponte all’insegna del tutto esaurito”, aveva anticipato l’assessore al Turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici. Tutto pieno quindi oltre i migliori auspici. “Insieme al direttore Rodolfo Ademollo abbiamo fatto un giro al mattino e il parcheggio Tarlati era pieno di camper, come al Centro Affari. Al Pietri c’era la fila per i parcheggi”. Qui alle 12.30 erano già stati transennati gli accessi da via Tarlati. “Nell’ultimo fine settimana si sono registrati oltre tremila accessi turistici ai nostri infopoint”, ha proseguito Chierici.

“Si è attestata a oltre l’89-90% l’occupazione alberghiera. In Piazza Grande c’era la coda come al Chiostro della Biblioteca, Sant’Agostino per le fontane”. Folla pure per il Babbo Natale acrobatico dalla Torre del Comune. “La Città del Natale sta andando bene, speriamo che il tempo regga per il lungo week-end”.

Gli appuntamenti del ricco cartellone di Arezzo Città del Natale, dedicato al tema della “meraviglia”, potranno regalare ai visitatori atmosfere uniche e imperdibili fondendosi con il patrimonio artistico e culturale che la città offre.

“Stime sui visitatori è difficile farle”, ha commentato Gian Luca Rosai, responsabile Eventi di Confcommercio Arezzo che cura la regia del Villaggio Tirolese in Piazza Grande, Casa di Babbo Natale nel Palazzo di Fraternita e Brick House Art alla Galleria di Arte Contemporanea in piazza San Francesco. “Sicuramente questo è un giorno da grandi numeri, uno dei migliori dall’inizio della Città del Natale. Tutte le nostre attrazioni sono piene, la Casa di Babbo Natale, Lego, Piazza Grande strabocca di gente e quindi siamo molto soddisfatti di come sta andando. La nostra promozione ha funzionato, anche rispetto alla presenza di tanti tour-operator organizzati ma anche di tanti privati".

