L'attore Willem Dafoe ritira il Premio Melani per conto di Lars von Trier

Sarà l’attore Willem Dafoe a ritirare, per conto del regista Lars von Trier, il Premio Marco Melani 2022, riconoscimento che, con cadenza annuale, è attribuito a partire dal 2006 per volontà del Comune di San Giovanni Valdarno ed Enrico Ghezzi allo scopo di mantenere viva la memoria dell’autore Marco Melani (nato a San Giovanni Valdarno nel 1948 e morto a Roma nel 1996) attraverso un omaggio ad un artista contemporaneo distintosi per la sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico e audiovisivo. Willem Dafoe, designato al ritiro da parte della casa di produzione Zentropa, leggerà un intervento scritto da Lars von Trier nella prima delle due giornate di attività del premio (10 dicembre 2022), in qualità di collaboratore, amico e conoscitore dell’opera di Lars von Trier, regista per il quale ha interpretato quattro film tra il 2009 e il 2013: Manderlay, Antichrist e Nymphomaniac (vol. 1 e 2). La cerimonia di premiazione si terrà al Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno a partire dalle ore 21. Il regista seguirà la cerimonia da remoto.

La serata di sabato 10 dicembre sarà aperta dai saluti del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, dell’assessore alla cultura Fabio Franchi e del ministro consigliere della Reale Ambasciata di Danimarca in Italia Jens Ole Bach Hansen, cui seguiranno gli interventi della curatrice del Premio Marco Melani Rita Selvaggio e di Jens-Otto Paludan curatore del progetto ARTvonTRIER.

