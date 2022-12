Arezzo, acceso l'albero di Natale di Montecchio Vesponi: luci sotto l'antico castello di John Hawkwood

08 dicembre 2022 a

a

a

Acceso l'Albero di Natale di Montecchio Vesponi. Una intera collina sotto all'antico castello che fu dimora di John Hawkwood, il condottiero Giovanni Acuto (1323 - 1394). Siamo in Toscana, in provincia di Arezzo, nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la strada regionale 71 che conduce verso Cortona e più avanti verso l'Umbria.

Non sarà grande e famoso come quello di Gubbio, ma il suggestivo albero luminoso di Montecchio Vesponi è una chicca. Si può vedere da lontano in tutta la Valdichiana. Un allestimento che richiede cura e lavoro da parte della locale Polisportiva: fili e centinaia di lampadine posizionate al posto giusto. Una tradizione che si ripete da anni e rende suggestiva per chi passa la visione del castello di Montecchio con sotto l'Albero di Natale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.