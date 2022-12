Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il Foiano batte la Colligiana e conquista ai rigori la storica semifinale con il Signa

09 dicembre 2022 a

a

a

FOIANO Bettoni, Nocentini, Rossi, Pagliaro (83' Brilli), Boninsegni, Alabastri, Menchetti (97' Bartoli), Cacioppini, Acatullo (62' Rufini), Verdelli (68' Pareggi), Tenti (72' Costantini). A disposizione: Goretti, Gallorini, Bennati, Mostacci. All.: Zacchei

COLLIGIANA Chiarugi, Donati (93' Grazioso), Finetti, Cicali, De Vitis, Manganelli, Bouhamed, Bartalini (46' Baccani), Munno (111' Pierucci), Calamassi, Milanesi (62' Fanetti). A disp.: Baciottini, Mateev, Sardelli, Imbrenda. All.: Deri

ARBITRO Corti di Prato; assistenti Quartararo di Firenze e Gallà di Pistoia

Note: ammoniti Tenti, Nocentini, Pareggi; Bartalini, Calamassi, De Vitis, Donati.[NERO-FORM-A2]

Sequenza rigori: Rossi gol, Baccani parato, Costantini gol, Fanetti parato, Pareggi parato, Calamassi gol, Brilli gol, Bouhamed gol, Rufini gol

Il Foiano supera la Colligiana ai calci di rigore e stacca il pass per una storica semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Decisivi il penalty trasformato da Rufini e le parate di Bettoni. I tiri dal dischetto hanno fissato il risultato di 4-2 in favore degli amaranto di mister Zacchei dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi a reti bianche. Adesso a gennaio la formazione amaranto affronterà in trasferta il Signa.

La cronaca racconta una partita con due squadre molto attente. Nel primo tempo l’occasione più importante è sul piede di Rossi che colpisce il palo. Nei supplementari Colligiana a un passo dal gol grazie a una combinazione Calamassi-Munno: Bettoni è bravo a deviare in angolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.