Arezzo Città del Natale, anche le rotatorie sono uno spettacolo: la mappa delle luminarie

Si è acceso ufficialmente il periodo natalizio ad Arezzo. Luminarie nelle rotatorie e in alcuni angoli delle città. In piazza Guido Monaco torna l'albero luminoso e il presepe. Decorazioni sul raccordo e agli ingressi delle principali arterie, ma anche in via Marco Perennio - nella zona dei giardini della chiesa dei Santi Pergentino e Lorentino - e in via Monte Falco oltre a Campo Marte, in viale Giotto e in viale Leonardo da Vinci. L'8 dicembre sancisce l'avvio delle festività e l'amministrazione, da questa sera illuminerà, anche le installazioni posizionate tra le rotatorie di accesso alla città e in alcuni snodi viari. Sono infatti terminate le operazioni di montaggio delle luminarie che l'ufficio manutenzione del comune ogni anno realizza “in house”, ovvero con le risorse del personale degli uffici.

Quest'anno il Comune ha aggiunto un'ulteriore installazione in via Marco Perennio su sollecitazione dei commercianti della zona e di Confesercenti che aveva chiesto nei mesi scorsi all'amministrazione comunale di installare e accendere luminarie anche in altre zone cittadine periferiche.

Da lunedì arriveranno anche le renne luminose in via Montefalco. Per il resto ad accendersi già da ieri, è stato l'albero luminoso posizionato alla rotatoria della zona Mecenate vicino al supermercato Esselunga a pochi metri dalla cittadella del luna park in viale Duccio da Buoninsegna. Decorazioni luminose anche alla rotonda del Giotto stretta tra la zona dello stadio e il viale Giotto. Ben visibili, da un flusso incessante di automobilisti, saranno i giganteschi fiocchi di neve luminosi posizionati sul raccordo nella rotonda che regola la viabilità tra l'ospedale e il quartiere della Meridiana. Ad accendersi sarà anche l'albero piazzato all'interno dei giardini di Campo Marte.

Una scelta questa voluta, da un paio di anni, dall'assessore Alessandro Casi che ha voluto dare un segnale di attenzione e di presenza in una zona troppo spesso dove ad accendersi sono i lampeggianti delle pattuglie delle Forze dell'Ordine per questioni legate alla sicurezza. In via Vittorio Veneto invece sarà accesa la stella tra i marciapiedi e l'area del palazzo ex Standa. A completare l'elenco delle decorazioni natalizie naturalmente il bellissimo albero di piazza Guido Monaco al quale gli aretini sono affezionati da generazioni. Il centralissimo abete sarà avvolto da migliaia di luci al led che daranno forma a coreografie scintillanti. In piazza Guido Monaco, sotto l'albero ha trovato sistemazione anche il Presepe.

“Abbiamo completato” commenta l'assessore Alessandro Casi alla manutenzione del Comune di Arezzo “le installazioni luminose che accompagneranno gli aretini e i turisti per tutto il periodo delle festività. Le decorazioni si aggiungono a quelle già installate per la Città del Natale a cura della Fondazione Arezzo Intour e alle luminarie che sono state montate in tantissime città per volontà dei commercianti di ogni zona. Da alcune settimane, come ufficio manutenzione, abbiamo acceso il platano al Prato e la maxi pallina in piazza della Stazione diventata simbolo del Natale per chi raggiunge Arezzo in treno.

Adesso abbiamo completato le decorazioni luminose in viale Giotto, in viale Leonardo Da Vinci, a Campo Marte, in viale don Minzoni, in via Marco Perennio e da lunedì accenderemo le renne in via Montefalco. Le luminarie saranno accese fino alla mezzanotte per il risparmio energetico”. È un lavoro capillare quello che la città è riuscita a fare per rendere Arezzo maggiormente accogliente e per far calare l'atmosfera natalizia. Da oggi quindi la città entra ufficialmente nel periodo natalizio, anche se in realtà, con l'inaugurazione della Città del Natale che ha tagliato il nastro il 19 novembre, è già partito l'assalto dei turisti. Adesso a partire è anche la corsa allo shopping e agli acquisti dei regali da mettere sotto l'albero.

