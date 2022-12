Arezzo, la Città del Natale chiude al traffico via e piazza Guido Monaco e piazza San Francesco

Francesca Muzzi 10 dicembre 2022 a

Arezzo invasa dai turisti, tanto da fare prendere un’ulteriore decisione al comandante della polizia municipale Aldo Poponcini, ovvero quella di chiudere un’altra parte della città. Scatta da sabato 10 dicembre e sarà valida anche domenica 11 e nel prossimo fine settimana, una nuova ordinanza di divieto di transito nella centralissima Guido Monaco e in piazza San Francesco. Un provvedimento arrivato nel giro di poche ore, dopo che lo scorso 8 dicembre, grazie alle iniziative per la Città del Natale, Arezzo era stata letteralmente presa d’assalto dai turisti. E così il comandante Poponcini ha pensato di trovare un’altra soluzione per snellire il traffico e le code. Vediamo dunque di cosa si tratta. Dalle ore 14 alle ore 20 di sabato 10 dicembre e nella stessa fascia oraria di sabato prossimo 17 dicembre e dalle 10 alle 20 di domenica 11 dicembre e negli stessi orari di domenica prossima 18 dicembre vengono adottate le seguenti modifiche alla circolazione veicolare. E dunque è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Guido Monaco (tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco) e in piazza San Francesco. Nelle medesime giornate e fasce orarie è istituito il divieto di accesso dei veicoli da piazza Guido Monaco in direzione del tratto di via Guido Monaco compreso tra la piazza medesima e via Garibaldi, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio di piazza del Popolo. Ci sono comunque delle eccezioni che valgono. Vale a dire: veicoli di Polizia; veicoli al servizio di persone diversamente abili; mezzi di soccorso ed emergenza; taxi; veicoli in uscita dalle aree di sosta ivi ubicate; veicoli dei residenti in loco, a monte di via Cavour e fruitori degli accessi laterali; utenze che si recano alla casa di Cura San Giuseppe; ciclomotori e motocicli; veicoli ad esclusiva propulsione elettrica. La presente ordinanza, come detto a effetto immediato e dunque subito, a partire da oggi. Nonostante il meteo, la Città del Natale sta battendo tutti i record. Come era infatti nelle previsioni, Arezzo in questo lungo ponte dell’Immacolata, è stata presa d’assalto dai turisti. Nel giorno dell’Immacolata, ma anche ieri, parcheggi e alberghi sold out. E vista la grande concentrazione di folla, il comandante Poponcini ha deciso di adottare quest’ulteriore soluzione: “Per fare defluire il traffico e consentire le diverse manifestazioni della Città del Natale”. Tante le iniziative che la Fondazione Arezzointour ha organizzato fino al prossimo 8 di gennaio. A cominciare da piazza Grande dove c’è il Villaggio tirolese che durerà fino al 26 dicembre. E poi ancora al Prato la ruota panoramica e tutte le casette di legno che offrono prodotti locali. E ancora in piazza San Jacopo e in piazza Risorgimento ci sono i mercatini per gli acquisti di Natale. Tutte le associazioni impegnate per la città che in questo mese è tra le più cliccate sui motori di ricerca.

