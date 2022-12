Arezzo, riapre l'Urban bar e dà lavoro. La sfida dei tre soci aretini

Francesca Muzzi 10 dicembre 2022 a

Una scommessa green per riaprire il locale della propria infanzia. Samuele Dini lavora giorno e notte, insieme ai suoi soci, per la riapertura del bar che è proprio davanti alle scale mobili. Un tempo era l’Urban Cafè, da giovedì prossimo 15 dicembre, si chiamerà Urban Green Drink & Food. Darà lavoro a sei persone e tra queste: “Abbiamo anche riassunto chi il lavoro lo aveva perso con la vecchia gestione”. La storia di Samuele Dini, Maurizio Ciardi e Fabio Bidini ricorda un po’ la canzone di Gino Paoli “eravamo quattro amici al bar…” “L’idea è partita da me – dice Samuele Dini già titolare di Di.Di.Gioielli ad Arezzo – Io abito a pochi metri da quel bar dove praticamente sono cresciuto e vederlo chiuso già dalla scorsa primavera mi dispiaceva. E così mi è venuta l’idea di ridargli vita con chi quel locale lo aveva vissuto tanto quanto me. Un giorno, durante una gita in bici, ho chiesto a Fabio (Bidini ndr) e Maurizio (Ciardi ndr) di affiancarmi in questa avventura. All’inizio qualcuno ha tentennato, ma poi ripensandoci hanno detto sì. E così un po’ per nostalgia, un po’ per gioco e un po’ per una buona dose di follia, siamo partiti. Ed ora eccoci qua, pronti a cominciare quest’avventura”. In quel locale Samuele e gli altri due soci ci vedono un grande potenziale: “Si trova proprio di fronte alle scale mobili, è un primo punto per i turisti che specialmente in questo periodo, ma anche d’estate possono approfittare prima di arrivare in centro, per fare una sosta. Ma anche per tutti gli aretini. Io dico che è una specie di ‘porto’ dove chi arriva in città, ma come detto non solo forestieri, si possono fermare”. Un locale che alcune estati fa era stato al centro di qualche mal di pancia dei residenti che abitano a pochi passi, perché tirava fino a troppo tardi con conseguenti schiamazzi e rifiuti ovunque fino a notte fonda. Samuele ha pensato anche a questo: “Prima di tutto ho parlato con alcuni vicini e ho detto loro che faremo di tutto, rispettando ogni regola, per il quieto vivere”. Tra le novità anche quella di un’ape-cucina che sarà posizionata fuori dal locale: “Non certo sul suolo pubblico. E faremo piatti pronti, anzi meglio una specie di street food”. Da giovedì sei persone “cinque dipendenti più un jolly a chiamata”, dice Samuele “saranno impiegate nel nostro bar. Tra questi il barman Michael Decorte e poi ho voluto riprendere una persona che già lavorava all’Urban Cafè con la vecchia gestione e che aveva perso il lavoro”. E così tra poco più di una settimana l’avventura parte: “Ridiamo vita ad una parte di città che praticamente è il biglietto da visita di Arezzo. Il primo punto che vedono i turisti sia d’estate che d’inverno e comunque un bar importante per tutta la città”. Un punto di arrivo e di partenza, un po’ come sarà l’avventura dei tre amici cresciuti in quel bar al quale ora ridanno vita. Appuntamento dal prossimo 15 dicembre.

