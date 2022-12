Arezzo ancora al buio. L'assessore Sacchetti: "Ci vuole tempo per riaccendere i lampioni"

Francesca Muzzi 10 dicembre 2022 a

a

a

Mercoledì 7 dicembre la Giunta aveva fatto un passo indietro riguardo ai lampioni. Dopo le lamentele dei cittadini, aveva deciso di tornare sui suoi passi e di riaccendere la città al mattino presto e alla sera. Ma non è stato un effetto così immediato, perché ancora ieri alcuni cittadini lamentavano di zone al buio sempre la mattina presto e la sera, al tramontare del sole. Perché questo ritardo? La domanda l’abbiamo girata all’assessore Marco Sacchetti: “Ci vuole del tempo - risponde - perché devono essere reimpostati tutti i quadri ad uno ad uno”. Non esiste un giorno preciso di quando tutta la città tornerà ad illuminarsi prima che ci fosse, come la chiama il sindaco Ghinelli: “Questa fase di sperimentazione”. Praticamente gli orologi, tutti crepuscolari e quindi che accendevano le luci con il calare del sole e le spengevano con il sorgere del sole, sono stati tutti ritardati o anticipati e dunque devono essere rimessi nella giusta posizione. Quindi non esiste una data certa per il ripristino completo: “Ci vorrà qualche giorno, non so di preciso quando tutta la città tornerà come prima”, sottolinea ancora l’assessore Sacchetti. E il dietro front della Giunta era stato ben accettato dai cittadini che però speravano in un ripristino della luce già dal giorno dopo. E invece niente da fare occorrere aspettare ancora qualche altro giorno. E sulla questione torna ad intervenire l’opposizione. Alessandro Caneschi del Pd, chiede ancora una volta all’assessore Sacchetti lumi sulla bollette. “Non siamo assolutamente soddisfatti di questo ritardo - dice Caneschi - E ancora una volta chiediamo all’assessore Sacchetti: l’appalto affidato nell’anno 2020 per una durata di 13 anni per un importo di oltre 25 milioni di euro è cosi conveniente per il Comune e per i cittadini di Arezzo, avendo inserito la clausola che la quota energia, incidente sul canone per circa l'80%, viene revisionata trimestralmente in base all' andamento di mercato? Cosa è compreso nel canone trimestrale che il Comune paga alla ditta aggiudicataria? Chi paga le bollette dell’energia elettrica? Per chi è il risparmio? Per il Comune o per la ditta aggiudicataria? Ci sembra che in questa vicenda ci sia sempre più buio, in tutti sensi”.

E nel frattempo la città continua a fare i conti con le torce e quanto altro, specialmente di mattina per evitare pericoli. Nelle prossime settimane lentamente i lampioni ricominceranno ad accendersi, ma come detto dall’assessore “non sarà così immediato”. E dunque gli aretini che si armino ancora di pazienza. E di lampadine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.