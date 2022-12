Arezzo, morte della piccola Caterina: nella consulenza medico legale dubbi anche sulla procreazione medicalmente assistita

Luca Serafini 10 dicembre 2022 a

a

a

Nella vicenda della morte della piccola Caterina, che tanto rattrista e tiene aperti gli interrogativi sulla corretta gestione, da parte dei sanitari, della gravidanza della madre cardiopatica, c’è un aspetto che finora non era emerso ma che risulta evidente dalle carte dell’inchiesta. La bambina fu concepita con procreazione medicalmente assistita. Un percorso seguito dagli specialisti del Centro di Pma, all’avanguardia nel settore, presso l’ospedale Santa Margherita della Fratta di Cortona al quale Cristina Rosi, con il marito Gabriele Succi, si era rivolta nel 2019 per coronare il sogno di avere un figlio. Ma la seria cardiomiopatia dilatativa di cui soffriva la donna, rappresentava un forte rischio per questa pratica: venne adeguatamente informata? le fu sconsigliata?

La consulenza tecnica della procura solleva perplessità. E in ogni caso, stante le sue particolari condizioni, la storia clinica della gravidanza andava monitorata fin da subito, incanalata nei binari della massima cautela. Si arrivò invece al fatidico 23 luglio 2020 quando Cristina, alla 34esima settimana, fu colpita da infarto, di ritorno da una visita cardiologica a Careggi dove non si ravvisò di ricoverarla: fu sottoposta a parto cesareo d’emergenza, ad Arezzo, con le purtroppo note gravissime lesioni neurologiche riportate dalla madre e dalla figlia Caterina, morta nei giorni scorsi al Meyer, accompagnata ieri al cimitero di Alberoro. Domande aperte, aspetti da chiarire. La cardiomiopatia congenita diagnosticata anni addietro a Cristina - emerge dalla consulenza affidata dalla procura al medico legale Marco Di Paolo e agli esperti Salvatore Felis, ginecologo, e Gian Paolo Novelli - era un elemento di forte rischio per la gravidanza, con una percentuale non irrilevante di esiti infausti in casi analoghi.

Quindi, al di là del comprensibile desiderio di maternità della donna, ci fu davvero un consenso a 360 gradi con la consapevolezza di cosa poteva rischiare? Il pm Marco Dioni non ha finora ritenuto di allargare le indagini al centro Asl Tse che pratica l’inseminazione artificiale, ma il punto interrogativo resta aperto ed è uno degli aspetti sui quali l’avvocato Maccioni di Roma, che assiste il marito e padre Gabriele Succi, si riserva approfondimenti. Come pure il legale si riserva approfondimenti e una possibile opposizione sul perché dei quattro indagati di partenza (tre medici di Careggi e il ginecologo aretino, difeso dall’avvocato Luca Fanfani) la posizione di uno è stata indirizzata dalla procura verso l’archiviazione. Si tratta del cardiologo del centro specializzato di Careggi. Restano invece indagati due ginecologhe fiorentine e il ginecologo di Arezzo. La fase dell’inchiesta - lesioni colpose per mamma Cristina, rimasta disabile, e omicidio colposo per Caterina - è ovviamente preliminare, le contestazioni sono solo embrionali e quindi tutto va dimostrato.

La tesi della procura è comunque che Cristina Rosi, oggi 39 anni, con quel problema cardiaco congenito, anche se conduceva una vita apparentemente normale, andava seguita in modo diverso tanto più nella delicatissima fase della gestazione. Periodo da un lato bellissimo ma dall’altro carico di insidie e che avrebbe consigliato un parto cesareo programmato, il prima possibile. Invece tutto precipitò quando la donna, terminato il consulto a Careggi e rimandata a casa, si sentì male e il parto avvenne dopo l’arresto cardiaco con tutto quello che ne è conseguito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.