Arezzo, pioggia: l'invaso di Montedoglio si alza di 4 metri. In 18 giorni guadagnati 14 milioni di metri cubi di acqua

L’invaso di Montedoglio - in provincia di Arezzo - ringrazia per le abbondanti piogge che hanno interessato e - lo stanno facendo tuttora - la Valtiberina negli ultimi giorni. A questo punto, dall’Ente Acque Umbre Toscane, fanno sapere che è iniziata ufficialmente la nuova fase di invasamento. Un dato prima di tutto: il livello di Montedoglio è salito di oltre quattro metri negli ultimi giorni. Il dato indicativo è quello compreso tra lunedì 21 novembre, giorno del sopralluogo della Commissione Sviluppo Economico e Rurale della Regione Toscana insieme ai i tecnici di Eaut, ed il primo pomeriggio di venerdì 9 dicembre.

“In questo momento Montedoglio si trova ad una quota di circa 376,20 metri sul livello del mare che tradotto in pratica corrisponde a 49 milioni di metri cubi di acqua invasata – spiega l’ingegner Simone Viti, presidente di Eaut – e pensare che nel giorno del sopralluogo insieme alla commissione della Regione Toscana l’invaso si trovava ad una quota attorno ai 372 metri sul livello del mare che corrispondevano, in quel preciso momento, a 35 milioni di metri cubi di acqua. La strada è quella giusta e le precipitazioni di questi giorni hanno sicuramente aiutato in questo”.

Calcolatrice alla mano. Montedoglio nell’arco di 18 giorni, di cui ovviamente molti caratterizzati da maltempo e pioggia abbondante, è salito di circa quattro metri ma al tempo stesso ha guadagnato ben 14 milioni di metri cubi di acqua che si iniziano a vedere anche ad occhio nudo. I due affluenti, da una parte il Tevere sul versante di Pieve Santo Stefano mentre in quella di Caprese Michelangelo il torrente Singerna, stanno continuando a portare acqua. “Si tratta di tutta acqua invasata nello specchio artificiale della Valtiberina – aggiungono i tecnici dell’Ente Acque Umbre Toscane – e in questo periodo non sono stati previsti dei rilasci particolari sul fiume Tevere: confermati gli 870 litri al secondo di sempre”. E per quanto riguarda il capitolo del collaudo? “Tutto in linea secondo quello che è il cronoprogramma”, risponde il presidente di Eaut l’ingegner Simone Viti.

Pioggia abbondante, con tanto di allerta meteo per forti temporali, è prevista anche per i prossimi giorni con nevicate in quota: tutto ciò favorisce, oltre che accelerare, le operazioni di invasamento. Un colpo di reni, quindi, quando mancano meno di venti giorni al triste anniversario del 29 dicembre: era il 2010 quando i tre conci dello scolmatore cedettero facendo riversare milioni di metri cubi di acqua a valle. Anni di sequestro, reperimento di risorse e progetti oltre al cantiere vero e proprio ultimato lo scorso 18 ottobre lasciando spazio ai collaudi tecnici del nuovo muro e quello totale di invaso; per arrivare a ciò occorre attendere almeno un ciclo biennale. Sarà un innalzamento progressivo e controllato quello che Montedoglio dovrà affrontare arrivando ai 393,60 metri sul livello del mare, che è l’altezza massima che si potrà raggiunge, pari a circa 140 milioni di metri cubi di acqua totali

