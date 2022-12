Arrestato Davide Pecorelli, sarà estradato in Albania: finse di essere morto, fu ritrovato a Montecristo

10 dicembre 2022 a

Davide Pecorelli è stato arrestato dopo che le autorità albanesi hanno chiesto la sua estradizione. L'imprenditore, ex arbitro della sezione di Arezzo che in passato aveva avuto interessi commerciali a Sansepolcro, è stato raggiunto sabato 10 dicembre nella sua casa di Selci dagli agenti della Squadra Mobile di Perugia, su impulso del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. A ottobre la Procura di Puka aveva chiuso le indagini, contestando a Pecorelli cinque ipotesi di reato. Nel gennaio 2021 l'imprenditore, sembra per sottrarsi a debiti finanziari contratti in Italia, aveva dato fuoco, nel villaggio di Rras in Albania, ad un'auto da lui noleggiata, al cui interno aveva fatto rinvenire resti di ossa per simulare il proprio decesso. Scomparso nel nulla per otto mesi, Pecorelli era stato ritrovato nel settembre 2021 mentre tentava di attraccare con un gommone sull'isola di Montecristo. Gli atti relativi all'arresto sono stati trasmessi al procuratore generale di Perugia Sergio Sottani. Lunedì 12 dicembre la convalida di fronte ai giudici della Corte d'Appello di Perugia.

