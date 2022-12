Arezzo, Città del Natale, volano gli affari. I ristoranti: "Costretti a mandare via gruppi e famiglie". Richieste a Comune e Prefetto

11 dicembre 2022 a

Nei giorni di afflusso record alla Città dei Natale i locali di Arezzo sono strapieni. Affari a gonfie vele, ma anche disagi. I ristoratori aretini fanno così il punto. “Quest’anno è veramente un successo sempre di più rispetto agli anni passati”, spiega Federico Vestri, presidente provinciale Ristoratori Confcommercio Arezzo e titolare di cinque locali tra Arezzo e Siena compreso il Crispi’s in via Crispi. “A parte il maltempo di questi giorni che non aiuta, giovedì 8 dicembre c’è stato il finimondo. Il maltempo frena un po’ il tutto ma ci sono ristoranti aperti dal pranzo alla cena senza pausa. Facciamo di tutto per accogliere i turisti. C’è proprio un piacevole assalto dei turisti. Il bilancio è super positivo, siamo super soddisfatti. Si spera nelle condizioni meteo ma siamo ampiamente soddisfatti. Le previsioni sono state confermate e non ci aspettavamo un aumento così significativo. I numeri sono enormi. Anche gli alberghi sono pieni, c’è chi pernotta fuori regione”.

“È devastante. Un grande business ma anche un grande disagio”, commenta invece Luca Fabianelli, titolare del ristorante ‘Antica Fonte’ in via Porta Buia. “Troppa gente, concentrata su una piazza. È un macello, le abbiamo viste le foto sui giornali. Bisogna riflettere, molti sono urtati perché non hanno trovato posto con l’auto o al ristorante. Il problema è che già per noi è difficile accontentare la gente in una Arezzo normale, con questi mercatini la città è intasata. Abbiamo avuto 850 telefonate l’8 dicembre e 200 perse, il telefono non smetteva di squillare. Era impossibile. Chi è stato in Piazza Grande ha rigirato. È sfuggita un po’ dalle mani la situazione. Fila per prendere da mangiare e da bere. Per me l’errore è concentrare tutto su una piazza. La gente parcheggia dappertutto, bisognerebbe fare in modo di distribuirla più sulla città e dare la possibilità che ci sia meno afflusso su Piazza Grande. A livello di ristorazione è una cosa fuori dalla norma, mille volte oltre. Anche oggi abbiamo mandato via 200-250 persone. Stasera e domani abbiamo tavolate da 18-15-10 persone. Altri non trovano dove andare, famiglie con bambini”. “È spaventoso”, prosegue Fabianelli. “Rispetto agli altri anni l’afflusso è più che raddoppiato. Il parcheggio Cadorna era pieno stamani dalle 8.30. Ieri l’ambulanza è rimasta intasata, ha dovuto rigirare. Poi venerdì, giorno di ponte, non c’era un vigile. Oggi ci sono gli ausiliari. Tanta roba per la città ma bisognerebbe gestirla meglio. Così è solo stare a rispondere al telefono. Dovrebbero riunirsi sindaco e Prefetto e trovare una soluzione per il prossimo anno. Bisogna cercare di farla funzionare la città, non solo portare la gente ma dargli un servizio ai visitatori. Una mia critica sul mio settore è questa. Le prime telefonate sono state alle 7.44 di stamani (ieri, ndr) - riporta ancora Fabianelli - perché chiedono il posto e già gli ho detto di no. Stasera e domani (ieri e oggi, ndr) siamo pieni. Se era una domenica sera normale facevo 15-20 persone, domani sera farò 80-90 persone. Grazie mercatini, ma so che sono riuscito ad accontentare il 20% dei clienti. Chi ha telefonato ha detto di aver chiamato tutta la città e non c’era un posto”.

