Arezzo, rotatoria vicina al raccordo: partono i lavori in via dei Carabinieri

Rotatoria in via dei Carabinieri a due passi dallo svincolo per il raccordo urbano: partono i lavori. Cantiere aperto da qualche giorno per migliorare la viabilità tra il raccordo e l’ingresso in città. Intervento da 650 mila euro e taglio del nastro previsto per luglio. Ci vorranno otto mesi per completare l’opera. Le ruspe sono già entrate in azione e l’obiettivo è quello di eliminare gli impianti semaforici per facilitare la viabilità a vantaggio della sicurezza stradale. Una nuova illuminazione renderà ancora più sicura la circolazione. “L’intervento prevede” spiega l’assessore Alessandro Casi “l’eliminazione dell’attuale torre luminosa che serve per illuminare sia le carreggiate che si trovano sotto al raccordo sia il raccordo urbano. Al posto della torre luminosa saranno installati alcuni lampioni ai lati delle strade oggetto dell'intervento”. E’ questo il primo intervento propedeutico a quello che servirà per delineare la rotatoria. Il Comune intende quindi sistemare un nuovo incrocio proseguendo nel programma di messa in sicurezza delle strade. E’ di alcuni giorni fa l’annuncio di una nuova rotatoria in città nell’intersezione al ponte alla Parata per eliminare il caos traffico tra viale Luca Signorelli, viale Andrea Sansovino e viale Ristoro d’Arezzo. Adesso ecco il via al cantiere nell’area alle porte della città dove proprio in questi giorni di alta densità di afflusso di visitatori, grazie alla Città del Natale, si stanno registrando code di automobilisti sia in uscita che in entrata ad Arezzo. Il prossimo anno quindi, se i lavori saranno ultimati secondo il crono programma, gli automobilisti potranno beneficiare del nuovo svincolo. “L'intervento” spiega l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Arezzo Alessandro Casi “servirà a snellire il traffico nel tratto che da via dei Carabinieri proietta sul raccordo urbano in direzione Casentino e sul tratto che porta al raccordo autostradale”. E in quella zona, a poche centinaia di metri, nel 2023, arriverà anche il taglio del nastro del tunnel del Baldaccio i cui lavori stanno procedendo a tempo di record e dove già da febbraio le auto potranno transitare in modo da spostare il cantiere nell’attuale sottopasso. La rotonda di via dei Carabinieri si inserisce quindi in una zona della città destinata ad essere trasformata dal punto di vista della viabilità. E a proposito di rotatorie presto partiranno i lavori anche per la realizzazione di una rotonda in viale Benedetto da Maiano dove, nella zona del distributore Agip, il prossimo anno sarà detto addio al semaforo posizionato al centro della strada che regola un’intersezione stradale dove ogni giorno si allungano code soprattutto durante le ore di entrata e uscita dalle scuole.



